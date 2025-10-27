"To nam się nie podoba" - mieszkańcy protestują [ZDJĘCIA]

Nowy dwupoziomowy parkingowiec nadal "kością niezgody" szczecinian i władz miasta. Obiekt przy ulicy Małkowskiego został oficjalnie oddany do użytku, ale uroczystości towarzyszył protest okolicznych mieszkańców. W parkingowcu znalazły się 262 miejsca postojowe.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

- Było nam obiecane, że będzie parking, będzie dostępny dla mieszkańców. Na podobnych zasadach jak w SPP. Parking został oddany do użytku - dla mieszkańców jest tylko 20 miejsc po 300 zł miesięcznie. - 20 miejsc za to, że mieliśmy tutaj utrudnienia w życiu, to jest po prostu za mało. - 300 zł miesięcznie za parking, to jest troszkę za drogo. To nam się nie podoba - mówią mieszkańcy.Liczba miejsc abonamentowych dla mieszkańców kwartału jest do dyskusji - uważa rzecznik prasowy spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Wojciech Jachim. W jego ocenie bezdyskusyjna w tym sporze jest cena za parkowanie. - 300 zł miesięcznie jest to zdecydowanie poniżej ceny rynkowej. W naszej cenie jest to bardzo atrakcyjna, dobra oferta, uprzywilejowana, z pewną bonifikatą. Natomiast co do liczby tak. Trwa nabór, ten nabór jest dzisiaj do północy. Być może uda się nawet zaspokoić oczekiwania wszystkich chętnych.Ostateczna decyzja w sprawie przydziału miejsc abonamentowych dla mieszkańców powinna zapaść we wtorek. Przez pierwszy tydzień opłaty za korzystanie z nowego parkingowca nie będą pobierane.