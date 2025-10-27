Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Jubileusz - konkurs  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

"To nam się nie podoba" - mieszkańcy protestują [ZDJĘCIA]

Region Adam Wosik

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Nowy dwupoziomowy parkingowiec nadal "kością niezgody" szczecinian i władz miasta. Obiekt przy ulicy Małkowskiego został oficjalnie oddany do użytku, ale uroczystości towarzyszył protest okolicznych mieszkańców. W parkingowcu znalazły się 262 miejsca postojowe.
Zmiana organizacji ruchu na ulicy Małkowskiego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zmiana organizacji ruchu na ulicy Małkowskiego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Szczeciński "Kwartał 36". Pierwsi lokatorzy odebrali klucze [WIDEO, ZDJĘCIA]
- Było nam obiecane, że będzie parking, będzie dostępny dla mieszkańców. Na podobnych zasadach jak w SPP. Parking został oddany do użytku - dla mieszkańców jest tylko 20 miejsc po 300 zł miesięcznie. - 20 miejsc za to, że mieliśmy tutaj utrudnienia w życiu, to jest po prostu za mało. - 300 zł miesięcznie za parking, to jest troszkę za drogo. To nam się nie podoba - mówią mieszkańcy.

Liczba miejsc abonamentowych dla mieszkańców kwartału jest do dyskusji - uważa rzecznik prasowy spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Wojciech Jachim. W jego ocenie bezdyskusyjna w tym sporze jest cena za parkowanie. - 300 zł miesięcznie jest to zdecydowanie poniżej ceny rynkowej. W naszej cenie jest to bardzo atrakcyjna, dobra oferta, uprzywilejowana, z pewną bonifikatą. Natomiast co do liczby tak. Trwa nabór, ten nabór jest dzisiaj do północy. Być może uda się nawet zaspokoić oczekiwania wszystkich chętnych.

Ostateczna decyzja w sprawie przydziału miejsc abonamentowych dla mieszkańców powinna zapaść we wtorek. Przez pierwszy tydzień opłaty za korzystanie z nowego parkingowca nie będą pobierane.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. Większość radnych Gryfina przeciw
    (od 22 października oglądane 27801 razy)
  2. Miliony złotych dla Szczecina z Krajowego Planu Odbudowy. Będą nowe tramwaje
    (od 21 października oglądane 4415 razy)
  3. Przymiarki do fotela prezydenta Szczecina
    (od wczoraj oglądane 4234 razy)
  4. Decyzja burmistrza Polic w sprawie przebiegu drugiego etapu nitki dojazdowej do ZOS
    (od 21 października oglądane 3492 razy)
  5. Burmistrz Polic o nowym zastępcy
    (od 22 października oglądane 3478 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 18:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Zmiana organizacji ruchu na ulicy Małkowskiego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Rzeka Chełszcząca zanieczyszczona [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczeciński "Kwartał 36". Pierwsi lokatorzy odebrali klucze [WIDEO, ZDJĘCIA]
Arkadiusz Marchewka
Huczny jubileusz "Radiowej Szkoły pod Żaglami" RS [WIDEO, ZDJĘCIA]
Festiwal "Zrobione w Szczecinie" na Bazarze Smakoszy [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty