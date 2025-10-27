Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Leszek Herman
Policja zatrzymała mężczyzn podejrzanych o rozbój

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Podawali się za policjantów. Trafili do aresztu. Dwóch mężczyzn podejrzanych o rozbój zatrzymali policjanci ze szczecińskiego Niebuszewa.
Sprawcy włamania używając siły weszli do jednego z mieszkań na terenie miasta podając się za funkcjonariuszy. Z lokalu zabrali ponad 1,5 tys. złotych i telefony komórkowe. W schwytaniu podejrzanych, czyli 32-latka i 40-latka pomógł miejski monitoring.

Mężczyźni usłyszeli zarzut rozboju i trafili do aresztu na trzy miesiące. Zarzut usłyszał też 33-latek, który nie brał bezpośredniego udziału w rozboju. Mężczyzna w trakcie zatrzymania miał przy sobie narkotyki i został objęty policyjnym dozorem.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

