Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Jubileusz - konkurs  
Zobacz

Zachodniopomorskie Mosty Współpracy - konferencja w Goleniowie

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin]
Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin]
"Jesteśmy gotowi na zagrożenia" - mówił sekretarz stanu, zastępca szefa kancelarii premiera Jakub Stefaniak podczas swojej wizyty w Goleniowie. To jeden z wniosków konferencji "Zachodniopomorskie Mosty Współpracy", w której wzięli udział m.in. samorządowcy i przedsiębiorcy.
Uczestnicy wydarzenia dyskutowali o rozwoju gospodarczym, nauce ale przede wszystkim o bezpieczeństwie związanym m.in. z obroną infrastruktury krytycznej.

- To, że jesteśmy przygotowani na zagrożenia, pokazała rosyjska prowokacja z dronami kilka tygodni temu - twierdzi sekretarz stanu Jakub Stefaniak. - Po pierwsze reakcja służb była bardzo szybka, po drugie nie daliśmy rozprzestrzenić się dezinformacji na poziomie lokalnym. Z jednej strony był to cały aparat związany z centrum informowania na poziomie rządowym, z drugiej strony i trzeba to sobie jasno podkreślić, bardzo dużą rolę odegrały tutaj media publiczne.

- Podstawą bezpieczeństwa jest edukacja - mówi Marcin Łapecińśki, członek zarządu województwa zachodniopomorskiego. - Pod kątem korzystania z różnego rodzaju nośników, jakimi są telefony i inne narzędzia, z których korzystamy. Bo dzisiaj wiemy, że dezinformacja jest tak naprawdę narzędziem niebezpiecznym. Jest często używana w drugą stronę, niż powinna służyć.

Była to druga edycja Zachodniopomorskich Mostów Współpracy.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
To, że jesteśmy przygotowani na zagrożenia, pokazała rosyjska prowokacja z dronami kilka tygodni temu - twierdzi sekretarz stanu Jakub Stefaniak.
Podstawą bezpieczeństwa jest edukacja - mówi Marcin Łapecińśki, członek zarządu województwa zachodniopomorskego.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. Większość radnych Gryfina przeciw
    (od 22 października oglądane 27801 razy)
  2. Miliony złotych dla Szczecina z Krajowego Planu Odbudowy. Będą nowe tramwaje
    (od 21 października oglądane 4415 razy)
  3. Przymiarki do fotela prezydenta Szczecina
    (od wczoraj oglądane 4234 razy)
  4. Decyzja burmistrza Polic w sprawie przebiegu drugiego etapu nitki dojazdowej do ZOS
    (od 21 października oglądane 3492 razy)
  5. Burmistrz Polic o nowym zastępcy
    (od 22 października oglądane 3478 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 18:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Zmiana organizacji ruchu na ulicy Małkowskiego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Rzeka Chełszcząca zanieczyszczona [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczeciński "Kwartał 36". Pierwsi lokatorzy odebrali klucze [WIDEO, ZDJĘCIA]
Arkadiusz Marchewka
Huczny jubileusz "Radiowej Szkoły pod Żaglami" RS [WIDEO, ZDJĘCIA]
Festiwal "Zrobione w Szczecinie" na Bazarze Smakoszy [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty