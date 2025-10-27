Zachodniopomorskie Mosty Współpracy - konferencja w Goleniowie

"Jesteśmy gotowi na zagrożenia" - mówił sekretarz stanu, zastępca szefa kancelarii premiera Jakub Stefaniak podczas swojej wizyty w Goleniowie. To jeden z wniosków konferencji "Zachodniopomorskie Mosty Współpracy", w której wzięli udział m.in. samorządowcy i przedsiębiorcy.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Uczestnicy wydarzenia dyskutowali o rozwoju gospodarczym, nauce ale przede wszystkim o bezpieczeństwie związanym m.in. z obroną infrastruktury krytycznej.- To, że jesteśmy przygotowani na zagrożenia, pokazała rosyjska prowokacja z dronami kilka tygodni temu - twierdzi sekretarz stanu Jakub Stefaniak. - Po pierwsze reakcja służb była bardzo szybka, po drugie nie daliśmy rozprzestrzenić się dezinformacji na poziomie lokalnym. Z jednej strony był to cały aparat związany z centrum informowania na poziomie rządowym, z drugiej strony i trzeba to sobie jasno podkreślić, bardzo dużą rolę odegrały tutaj media publiczne.- Podstawą bezpieczeństwa jest edukacja - mówi Marcin Łapecińśki, członek zarządu województwa zachodniopomorskiego. - Pod kątem korzystania z różnego rodzaju nośników, jakimi są telefony i inne narzędzia, z których korzystamy. Bo dzisiaj wiemy, że dezinformacja jest tak naprawdę narzędziem niebezpiecznym. Jest często używana w drugą stronę, niż powinna służyć.Była to druga edycja Zachodniopomorskich Mostów Współpracy.