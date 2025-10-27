Porządki na cmentarzu w Świnoujściu [ZDJĘCIA]

W Świnoujściu trwają wielkie porządki przed Dniem Wszystkich Świętych. Zarówno mieszkańcy, jak samorząd sprzątają groby i okolice cmentarza.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Porządki widoczne są i na terenie cmentarza i w jego okolicach.- Przychodzi taki okres, że trzeba tu posprzątać. - Trzeba sprzątać, jak kto ma siłę. Są narzędzia. Nie mieliśmy problemu, grabie wzięliśmy. Cmentarne, wszystko, konewki pozaznaczane, szczotki grabie - mówią mieszkańcy.- Samorząd co roku stara się, by w czasie Dnia Wszystkich Świętych i Zaduszek, było schludnie, mówi Wojciech Basałygo ze świnoujskiego magistratu. - Pracują służby komunalne. Zbierane są m.in. liście, wysypywany jest piasek wokół kaplicy, bo tam już za kilka dni nasi mieszkańcy będą ustawiali znicze. Oprócz tego pomalowano drzwi wejściowe do kaplicy. Zmodernizowane zostały także toalety na cmentarzu.Do Dnia Wszystkich Świętych pozostało pięć dni.