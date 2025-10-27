Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Jubileusz - konkurs  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Porządki na cmentarzu w Świnoujściu [ZDJĘCIA]

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
W Świnoujściu trwają wielkie porządki przed Dniem Wszystkich Świętych. Zarówno mieszkańcy, jak samorząd sprzątają groby i okolice cmentarza.
Porządki widoczne są i na terenie cmentarza i w jego okolicach.

- Przychodzi taki okres, że trzeba tu posprzątać. - Trzeba sprzątać, jak kto ma siłę. Są narzędzia. Nie mieliśmy problemu, grabie wzięliśmy. Cmentarne, wszystko, konewki pozaznaczane, szczotki grabie - mówią mieszkańcy.

- Samorząd co roku stara się, by w czasie Dnia Wszystkich Świętych i Zaduszek, było schludnie, mówi Wojciech Basałygo ze świnoujskiego magistratu. - Pracują służby komunalne. Zbierane są m.in. liście, wysypywany jest piasek wokół kaplicy, bo tam już za kilka dni nasi mieszkańcy będą ustawiali znicze. Oprócz tego pomalowano drzwi wejściowe do kaplicy. Zmodernizowane zostały także toalety na cmentarzu.

Do Dnia Wszystkich Świętych pozostało pięć dni.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. Większość radnych Gryfina przeciw
    (od 22 października oglądane 27801 razy)
  2. Miliony złotych dla Szczecina z Krajowego Planu Odbudowy. Będą nowe tramwaje
    (od 21 października oglądane 4415 razy)
  3. Przymiarki do fotela prezydenta Szczecina
    (od wczoraj oglądane 4215 razy)
  4. Decyzja burmistrza Polic w sprawie przebiegu drugiego etapu nitki dojazdowej do ZOS
    (od 21 października oglądane 3490 razy)
  5. Burmistrz Polic o nowym zastępcy
    (od 22 października oglądane 3478 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 18:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Zmiana organizacji ruchu na ulicy Małkowskiego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Rzeka Chełszcząca zanieczyszczona [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczeciński "Kwartał 36". Pierwsi lokatorzy odebrali klucze [WIDEO, ZDJĘCIA]
Arkadiusz Marchewka
Huczny jubileusz "Radiowej Szkoły pod Żaglami" RS [WIDEO, ZDJĘCIA]
Festiwal "Zrobione w Szczecinie" na Bazarze Smakoszy [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty