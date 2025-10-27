Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Jubileusz - konkurs  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Rozmowa o sztuce i prawdzie – Wilhelm Sasnal w szczecińskim Plastyku

Region Małgorzata Frymus

Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin]
Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin]
Szczecińskie Liceum Plastyczne ma już 70 lat. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Szczecińskie Liceum Plastyczne ma już 70 lat. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Wilhelm Sasnal jeden z najwybitniejszych i najbardziej rozpoznawalnych współczesnych polskich artystów sztuk wizualnych na świecie był gościem w szczecińskim Plastyku. Artysta spotkał się z młodzieżą liceum w ramach projektu "Sięgajmy Gwiazd!"
Malarz ze swoimi pracami gościł w najbardziej prestiżowych galeriach świata, m.in. Museum of Modern Art w Nowym Jorku i Centre Pompidou w Paryżu. Podczas 2,5-godzinnego spotkania rozmawiał z młodzieżą o swojej pracy, warsztacie i inspiracjach.

- Zawsze lubiłem sporo pracować i kariera mi w tym nie przeszkodziła - przyznał na spotkaniu Wilhelm Sasnal. - Jakoś nigdy nie miałem w sobie takiej potrzeby gwiazdożenia. Myślę, że gwiazdożenie bywa bardzo zgubne, a praca jest bardzo ważna, a poza tym zostałem tak wychowany.

- Bardzo wiele rzeczy mnie inspiruje - dodał Sasnal. - Mam też w sobie taki głód poszukiwania, potrzebę poszukiwania. Nie tylko chodzi o tematy oczywiście, żeby znaleźć temat do malowania, które przychodzą do mnie właściwie same z siebie. Ja też nie chciałbym siebie powtarzać, bo ja bym się znudził tym.

Wilhel Sasnal to artysta sztuk wizualnych, autor m.in. obrazów „Palące dziewczyny" i „Taki pejzaż", muralu poświęconego Jackowi Kuroniowi, a także twórca pierwszej polskiej powieści komiksowej „Życie codzienne w Polsce w latach 1999-2001" oraz kultowego komiksu grozy „Lava". Artysta jest również fotografem i reżyserem sześciu filmów fabularnych i dokumentalnych.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
- Zawsze lubiłem sporo pracować i kariera mi w tym nie przeszkodziła - przyznał na spotkaniu Wilhelm Sasnal.
- Bardzo wiele rzeczy mnie inspiruje - dodał Sasnal.
Relacja Małgorzaty Frymus z programu "Tematy i Muzyka".

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. Większość radnych Gryfina przeciw
    (od 22 października oglądane 27812 razy)
  2. Przymiarki do fotela prezydenta Szczecina
    (od wczoraj oglądane 4588 razy)
  3. Burmistrz Polic o nowym zastępcy
    (od 22 października oglądane 3489 razy)
  4. Będzie bazarek przy Outlet Parku
    (od 23 października oglądane 3346 razy)
  5. Zamek Książąt Pomorskich znów otwarty po odbudowie [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 24 października oglądane 2889 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 22:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Zmiana organizacji ruchu na ulicy Małkowskiego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Rzeka Chełszcząca zanieczyszczona [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczeciński "Kwartał 36". Pierwsi lokatorzy odebrali klucze [WIDEO, ZDJĘCIA]
Arkadiusz Marchewka
Huczny jubileusz "Radiowej Szkoły pod Żaglami" RS [WIDEO, ZDJĘCIA]
Festiwal "Zrobione w Szczecinie" na Bazarze Smakoszy [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty