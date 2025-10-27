Rozmowa o sztuce i prawdzie – Wilhelm Sasnal w szczecińskim Plastyku

Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin] Szczecińskie Liceum Plastyczne ma już 70 lat. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Wilhelm Sasnal jeden z najwybitniejszych i najbardziej rozpoznawalnych współczesnych polskich artystów sztuk wizualnych na świecie był gościem w szczecińskim Plastyku. Artysta spotkał się z młodzieżą liceum w ramach projektu "Sięgajmy Gwiazd!"

Malarz ze swoimi pracami gościł w najbardziej prestiżowych galeriach świata, m.in. Museum of Modern Art w Nowym Jorku i Centre Pompidou w Paryżu. Podczas 2,5-godzinnego spotkania rozmawiał z młodzieżą o swojej pracy, warsztacie i inspiracjach.



- Zawsze lubiłem sporo pracować i kariera mi w tym nie przeszkodziła - przyznał na spotkaniu Wilhelm Sasnal. - Jakoś nigdy nie miałem w sobie takiej potrzeby gwiazdożenia. Myślę, że gwiazdożenie bywa bardzo zgubne, a praca jest bardzo ważna, a poza tym zostałem tak wychowany.



- Bardzo wiele rzeczy mnie inspiruje - dodał Sasnal. - Mam też w sobie taki głód poszukiwania, potrzebę poszukiwania. Nie tylko chodzi o tematy oczywiście, żeby znaleźć temat do malowania, które przychodzą do mnie właściwie same z siebie. Ja też nie chciałbym siebie powtarzać, bo ja bym się znudził tym.



Wilhel Sasnal to artysta sztuk wizualnych, autor m.in. obrazów „Palące dziewczyny" i „Taki pejzaż", muralu poświęconego Jackowi Kuroniowi, a także twórca pierwszej polskiej powieści komiksowej „Życie codzienne w Polsce w latach 1999-2001" oraz kultowego komiksu grozy „Lava". Artysta jest również fotografem i reżyserem sześciu filmów fabularnych i dokumentalnych.



