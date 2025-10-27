Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Mieszkańcy Świnoujścia zamiast deptaku chcą jezdnię

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Mieszkańcy wyszli z propozycją, przekształcenia deptaku przy ul. Słowackiego w Świnoujściu na dostępną dla wszystkich pojazdów drogę. Miasto nie odmawia, ale nie daje także jednoznacznej odpowiedzi.
Z inicjatywą zmiany w dzielnicy nadmorskiej wyszedł Krystian Kośmider ze Stowarzyszenia Cała Naprzód. - Mieszkańcy i turyści rzadko korzystają z tego deptaku, natomiast bardzo chętnie z tego deptaku korzystają kierowcy. To jest naturalny ciąg komunikacyjny.

Ten pomysł popierają także mieszkańcy związani z ul. Słowackiego. - Może być deptak, ale droga powinna być szersza. Jakieś parkingi, żeby można podjechać do posesji. Ładnie jest, ale niepraktycznie.

Wojciech Basałygo z UM w Świnoujściu wyjaśnia, że na razie do zmiany nie dojdzie, ale dyskusja na ten temat dopiero się rozpocznie. - Jest zatwierdzona organizacja ruchu na czas przebudowy ulicy Sienkiewicza. W tej chwili nie będziemy zmieniać. W momencie, kiedy otworzymy ulicę Sienkiewicza, zobaczymy, jak rozłoży się ruch.

Deptak w obecnym miejscu funkcjonuje od około 10 lat czyli czasu przebudowy drogi.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

