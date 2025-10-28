Udzielenie pierwszej pomocy. Warsztaty dla seniorów [WIDEO, ZDJĘCIA]

Jak użyć defibrylatora, rozpoznać udar albo zawał i jak reagować, gdy zauważy się pożar. Tego mogli się dowiedzieć seniorzy z powiatu polickiego. To w ramach Kursu Bezpiecznego Seniora, który zorganizowało starostwo powiatowe.

- W tym roku przeszliśmy razem z mężem sytuację, gdzie osoby niestety nie udało nam się uratować. - Takie wspomnienia niemiłe. By się udało uratować, to by było o czym opowiadać. - Takie szkolenie dla seniorów jest ważne. Dlatego tutaj jesteśmy. Pomóc ludziom, bo jak mnie coś się stanie, no to liczę też na innych - mówią seniorzy.





- Szczególny nacisk na naszych warsztatach kładziemy na prawidłowe użycie defibrylatora AED, czy jak prawidłowo przyjmować leki w trakcie trwania różnego rodzaju stanów zagrożenia zdrowotnego - mówi Jakub Ryczko, ratownik medyczny.





- Każdy może przyjść, spróbować, zobaczyć jak to wygląda i wiedzieć w razie czego, jak się zachować - mówi Angelika Felska, prezes Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego.



Edycja tekstu: Michał Król

Lekcje z ratowania życia poprowadzili ratownicy medyczni i strażacy. Choć obowiązywały zapisy - organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych na kolejne zajęcia.Kolejne Kursy bezpiecznego seniora odbędą się m.in. w Dobrej, Policach i Przecławiu.