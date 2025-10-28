Świnoujskie koty (wolnożyjące) dostały 1500 puszek karmy

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

1500 puszek karmy dla wolnożyjących kotów. To efekt zbiórki, jaką zorganizowali świnoujścianie.

Karma trafi do wolontariuszy, opiekujących się zwierzętami. Zapasy pomogą kotom przetrwać zbliżającą się zimę.



- Karma to efekt ostatniego świnoujskiego dnia pupila. Podczas wydarzenia odbywała się zbiórka na karmę dla kotów wolnożyjących. Udało nam się zebrać około 5 tysięcy złotych, a w tej chwili efektem jest prawie 1500 puszek kociej karmy, którą dzisiaj przekazujemy do miasta - powiedział Krystian Kośmider, członek Stowarzyszenia Cała Naprzód.



- Kotami wolnożyjącymi w naszym mieście opiekują się opiekunowie, którzy mają identyfikatory i otrzymują pulę karmy. Zarejestrowanych jest około 270 osób - dodała Beata Kastrau, wolontariusz Fundacji Animals Przystań Świnoujście.



Zbiórka zorganizowana została przez Stowarzyszenie Cała Naprzód, Komisję Dialogu Społecznego i Urząd Miasta.



Edycja tekstu: Jacek Rujna