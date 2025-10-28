Charytatywny sklep pozwala dać ubraniom drugie życie

Zalegające w szafie ubrania mogą zyskać drugie życie w Sklepie Charytatywnym przy pl. Lotników - nasze ubrania zostaną ponownie sprzedane, a zysk trafi do fundacji. źródło: www.facebook.com/SklepCharytatywnySzczecin

Do sklepu na cele charytatywne lub paczką w świat - w Szczecinie są sposoby na danie starym ubraniom drugiego życia.

Zalegające w szafie ubrania mogą zyskać drugie życie w Sklepie Charytatywnym przy pl. Lotników - nasze ubrania zostaną ponownie sprzedane, a zysk trafi do fundacji.



- W tym roku mamy promyk nadziei i na tę fundację idą pieniądze, ale nie ograniczamy się tylko do tego jednego. Jak coś trzeba, to pomagamy - mówi Lidia, pracownica sklepu.



Wszelkie tekstylia przyjmowane są też w wybranych sklepach odzieżowych. Odwiedzając szczecińskie centra handlowe, stare ubrania zostawić w pojemnikach ustawionych zazwyczaj przy kasie.



Tekstylia możemy też wysłać w świat darmową przesyłką kurierską w ramach ekozwrotów. Trafią do placówek wsparcia społecznego bądź odzysku surowców.



Edycja tekstu: Jacek Rujna