Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Jubileusz - konkurs  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz

Okradł chorego podopiecznego. Grozi mu do 10 lat więzienia

Region Przemysław Polanin

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Miał pomagać, a okradł - policjanci z Ustronia Morskiego zatrzymali mężczyznę, który wykorzystując zaufanie schorowanego 64-latka włamał się na jego konto bankowe.
Pokrzywdzony mężczyzna z uwagi na stan zdrowia korzystał z pomocy opiekuna medycznego, który wspierał go w codziennych czynnościach. 50-latek wykorzystując nieuwagę swojego podopiecznego zalogował się do jego bankowości internetowej. Wiedział bowiem, gdzie przechowuje on dane do logowania.

Mężczyzna przelał na konto swojej siostry 50 tysięcy złotych. Wpadł błyskawicznie, gdy jego ofiara próbowała po prostu opłacić rachunki i zauważyła, że konto jest puste.

Poszkodowany poinformował policję, a ta szybko ustaliła podejrzanego. W mieszkaniu 50-latka mundurowi odnaleźli wypłaconą gotówkę.

Odpowie za kradzież z włamaniem, a grozi mu do 10 lat więzienia.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Przemysława Polanina [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Przymiarki do fotela prezydenta Szczecina
    (od przedwczoraj oglądane 5169 razy)
  2. Będzie bazarek przy Outlet Parku
    (od 23 października oglądane 3426 razy)
  3. Kierowca z tragicznego wypadku zatrzymany
    (od wczoraj oglądane 3296 razy)
  4. Zamek Książąt Pomorskich znów otwarty po odbudowie [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 24 października oglądane 2967 razy)
  5. Więcej pociągów ze Szczecina do Poznania i Wrocławia
    (od 23 października oglądane 2917 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 22:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

I George, i piasek, i złoto w jednym… [ZDJĘCIA, WIDEO].
Udzielenie pierwszej pomocy. Warsztaty dla seniorów [WIDEO, ZDJĘCIA]
Policjanci przejęli 2,5 kg narkotyków [WIDEO]
Szymon Osowski
Zmiana organizacji ruchu na ulicy Małkowskiego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Rzeka Chełszcząca zanieczyszczona [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty