Okradł chorego podopiecznego. Grozi mu do 10 lat więzienia

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Miał pomagać, a okradł - policjanci z Ustronia Morskiego zatrzymali mężczyznę, który wykorzystując zaufanie schorowanego 64-latka włamał się na jego konto bankowe.

Pokrzywdzony mężczyzna z uwagi na stan zdrowia korzystał z pomocy opiekuna medycznego, który wspierał go w codziennych czynnościach. 50-latek wykorzystując nieuwagę swojego podopiecznego zalogował się do jego bankowości internetowej. Wiedział bowiem, gdzie przechowuje on dane do logowania.



Mężczyzna przelał na konto swojej siostry 50 tysięcy złotych. Wpadł błyskawicznie, gdy jego ofiara próbowała po prostu opłacić rachunki i zauważyła, że konto jest puste.



Poszkodowany poinformował policję, a ta szybko ustaliła podejrzanego. W mieszkaniu 50-latka mundurowi odnaleźli wypłaconą gotówkę.



Odpowie za kradzież z włamaniem, a grozi mu do 10 lat więzienia.



Edycja tekstu: Jacek Rujna