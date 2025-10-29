Firma z Gdańska wybuduje tymczasową halę przylotów w Goleniowie

Firma z Gdańska wybuduje tymczasową halę przylotów na lotnisku w Goleniowie. Wykonawca został wybrany w przetargu.
Za swoją pracę chce ponad 13,5 mln złotych. Jak podaje portal wGoleniowie.pl, terminy podpisania umowy i rozpoczęcia prac nie są jeszcze znane.
Wiadomo natomiast, że powstanie hala przylotów wraz z obiektami dla agentów obsługi naziemnej i dostawców paliwa.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
