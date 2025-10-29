Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Jubileusz - konkurs  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Firma z Gdańska wybuduje tymczasową halę przylotów w Goleniowie

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Firma z Gdańska wybuduje tymczasową halę przylotów na lotnisku w Goleniowie. Wykonawca został wybrany w przetargu.
Za swoją pracę chce ponad 13,5 mln złotych. Jak podaje portal wGoleniowie.pl, terminy podpisania umowy i rozpoczęcia prac nie są jeszcze znane.

Wiadomo natomiast, że powstanie hala przylotów wraz z obiektami dla agentów obsługi naziemnej i dostawców paliwa.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Przymiarki do fotela prezydenta Szczecina
    (od 26 października oglądane 5199 razy)
  2. Będzie bazarek przy Outlet Parku
    (od 23 października oglądane 3456 razy)
  3. Kierowca z tragicznego wypadku zatrzymany
    (od przedwczoraj oglądane 3397 razy)
  4. Zamek Książąt Pomorskich znów otwarty po odbudowie [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 24 października oglądane 2992 razy)
  5. Więcej pociągów ze Szczecina do Poznania i Wrocławia
    (od 23 października oglądane 2940 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 7:30
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

I George, i piasek, i złoto w jednym… [ZDJĘCIA, WIDEO].
Udzielenie pierwszej pomocy. Warsztaty dla seniorów [WIDEO, ZDJĘCIA]
Policjanci przejęli 2,5 kg narkotyków [WIDEO]
Szymon Osowski
Zmiana organizacji ruchu na ulicy Małkowskiego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Rzeka Chełszcząca zanieczyszczona [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty