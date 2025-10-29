Wsiadł do cudzego auta i... odjechał. Teraz grozi mu więzienie

Wsiadł do auta, w którym właściciel zostawił kluczyki, i odjechał. Teraz 37-latkowi z Mirosławca grozi 5 lat więzienia.
Mężczyzna szybko został namierzony i zatrzymany. Samochód, który sprawca porzucił w polu w okolicach gminy Tuczno, trafił do właściciela.
Zatrzymany mężczyzna był wcześniej karany i posiadał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. Jak tłumaczył "chciał tylko pojechać do dziewczyny".
Autorka edycji: Joanna Chajdas
