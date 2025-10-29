Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Zobacz
Zobacz
Sedinum | Leszek Herman
Wsiadł do cudzego auta i... odjechał. Teraz grozi mu więzienie

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. pixabay.com / Pexels (CC0 domena publiczna)
Wsiadł do auta, w którym właściciel zostawił kluczyki, i odjechał. Teraz 37-latkowi z Mirosławca grozi 5 lat więzienia.
Mężczyzna szybko został namierzony i zatrzymany. Samochód, który sprawca porzucił w polu w okolicach gminy Tuczno, trafił do właściciela.

Zatrzymany mężczyzna był wcześniej karany i posiadał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. Jak tłumaczył "chciał tylko pojechać do dziewczyny".

Autorka edycji: Joanna Chajdas

