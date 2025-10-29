Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Numer alarmowy 112 bez tajemnic

Region Anna Pałamar

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
W siedzibie Narodowego Funduszu Zdrowia przy ul. Arkońskiej 45 w Szczecinie odbędzie się w środę kolejna "Środa z profilaktyką".
Tym razem eksperci z Centrum Powiadamiania Ratunkowego Urzędu Wojewódzkiego będą edukować, kiedy dzwonić na numer alarmowy i jak zrobić to poprawnie - wyjaśnia Małgorzata Olszewska, rzeczniczka szczecińskiego oddziału NFZ.

- Będzie można porozmawiać z osobami obsługującymi numer alarmowy, dowiedzieć się kiedy z niego korzystać, jak przebiega rozmowa z dyspozytorem i o co możemy być zapytani. Od naszej prawidłowej reakcji i skutecznego wezwania pomocy zależy czyjeś zdrowie, a nawet życie - dodaje Olszewska.

Jak dodaje Olszewska, takie informacje warto przypominać regularnie, aby w razie zagrożenia nie spanikować. Siedzibę NFZ przy ul. Arkońskiej można odwiedzać do godziny 12.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
