Numer alarmowy 112 bez tajemnic

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

W siedzibie Narodowego Funduszu Zdrowia przy ul. Arkońskiej 45 w Szczecinie odbędzie się w środę kolejna "Środa z profilaktyką".

Tym razem eksperci z Centrum Powiadamiania Ratunkowego Urzędu Wojewódzkiego będą edukować, kiedy dzwonić na numer alarmowy i jak zrobić to poprawnie - wyjaśnia Małgorzata Olszewska, rzeczniczka szczecińskiego oddziału NFZ.



- Będzie można porozmawiać z osobami obsługującymi numer alarmowy, dowiedzieć się kiedy z niego korzystać, jak przebiega rozmowa z dyspozytorem i o co możemy być zapytani. Od naszej prawidłowej reakcji i skutecznego wezwania pomocy zależy czyjeś zdrowie, a nawet życie - dodaje Olszewska.



Jak dodaje Olszewska, takie informacje warto przypominać regularnie, aby w razie zagrożenia nie spanikować. Siedzibę NFZ przy ul. Arkońskiej można odwiedzać do godziny 12.



