Rozpoczął się sezon łyżwiarski. Gdzie się poślizgać? [ZDJĘCIA]

Miłośnicy jazdy na łyżwach mogą szykować się do sezonu. Jako pierwszy w mieście otwarty został Lodogryf na osiedlu Majowym. Na miejskie ślizgawki musimy jeszcze trochę poczekać.

Mimo przebudowy placu przed Netto Areną namiot lodowiska pojawi się tam gdzie zawsze.





- Nie ma zagrożenia. Namiot lodowiska będzie stał w tym samym miejscu, gdzie w zeszłym roku, czyli od strony Szafera. Przebudowa placu nie obejmuje tego miejsca, w którym stanie namiot lodowiska - uspokaja Maciej Homis pełniący obowiązki rzecznika Żeglugi Szczecińskiej.

Montaż namiotu powinien rozpocząć się za kilka dni.





- Tafla o wielkości blisko 1000 m2 czynna będzie 7 dni w tygodniu. Na miejscu będzie dostępna także wypożyczalnia łyżew, więc jeżeli nie mamy sprzętu, nie jest to kłopot - dodaje Homis.



Lodowisko otwarte zostanie 21 listopada i będzie można z niego korzystać do połowy lutego. Nie wiadomo jeszcze, czy i kiedy uruchomiona zostanie ślizgawka w Fabryce Wody.