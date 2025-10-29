Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Rozpoczął się sezon łyżwiarski. Gdzie się poślizgać? [ZDJĘCIA]

Region Anna Pałamar

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Miłośnicy jazdy na łyżwach mogą szykować się do sezonu. Jako pierwszy w mieście otwarty został Lodogryf na osiedlu Majowym. Na miejskie ślizgawki musimy jeszcze trochę poczekać.
Mimo przebudowy placu przed Netto Areną namiot lodowiska pojawi się tam gdzie zawsze.

- Nie ma zagrożenia. Namiot lodowiska będzie stał w tym samym miejscu, gdzie w zeszłym roku, czyli od strony Szafera. Przebudowa placu nie obejmuje tego miejsca, w którym stanie namiot lodowiska - uspokaja Maciej Homis pełniący obowiązki rzecznika Żeglugi Szczecińskiej.

Montaż namiotu powinien rozpocząć się za kilka dni.

- Tafla o wielkości blisko 1000 m2 czynna będzie 7 dni w tygodniu. Na miejscu będzie dostępna także wypożyczalnia łyżew, więc jeżeli nie mamy sprzętu, nie jest to kłopot - dodaje Homis.

Lodowisko otwarte zostanie 21 listopada i będzie można z niego korzystać do połowy lutego. Nie wiadomo jeszcze, czy i kiedy uruchomiona zostanie ślizgawka w Fabryce Wody.

Godziny otwarcia lodowiska przy Netto Arenie.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Anny Pałamar [Radio Szczecin]

Najnowsze podcasty