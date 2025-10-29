Rusza handel pod cmentarzem. Mieszkańcy: jest drożej [WIDEO, ZDJĘCIA]

Tradycja nie ogląda się na inflację. Przy szczecińskich cmentarzach ruszył przedświąteczny handel.

Znicze i chryzantemy droższe niż rok temu, mimo tego mieszkańcy tłumnie ruszyli na zakupy bo, jak mówią - pamięć o bliskich jest bezcenna.- Na razie z tego co się zorientowałam, chryzantemy to dosyć drogie są. - Chyba tak jak w tamtym roku, niewiele więcej. - Znicze są droższe, tak jak kwiaty. Kwiaty to tak około 10-15 złotych drożej. - Prawie 150 złotych za dwa stroiki. - Chryzantemy są dużo droższe niż w zeszłym roku. 35, 40, 50 zł, no nie jest mało. - Na przykład w marketach nie ma takich ładnych, jak tutaj przy cmentarzu - mówią kupujący.W sumie w Szczecinie przygotowano 112 punktów handlowych. Najwięcej - 93 - będzie przy Cmentarzu Centralnym. Większość będzie funkcjonować do niedzieli, oprócz ulicy Ku Słońcu, tam handel odbywać się będzie do soboty.