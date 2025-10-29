Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Jubileusz - konkurs  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Rusza handel pod cmentarzem. Mieszkańcy: jest drożej [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Tradycja nie ogląda się na inflację. Przy szczecińskich cmentarzach ruszył przedświąteczny handel.
Znicze i chryzantemy droższe niż rok temu, mimo tego mieszkańcy tłumnie ruszyli na zakupy bo, jak mówią - pamięć o bliskich jest bezcenna.

- Na razie z tego co się zorientowałam, chryzantemy to dosyć drogie są. - Chyba tak jak w tamtym roku, niewiele więcej. - Znicze są droższe, tak jak kwiaty. Kwiaty to tak około 10-15 złotych drożej. - Prawie 150 złotych za dwa stroiki. - Chryzantemy są dużo droższe niż w zeszłym roku. 35, 40, 50 zł, no nie jest mało. - Na przykład w marketach nie ma takich ładnych, jak tutaj przy cmentarzu - mówią kupujący.

W sumie w Szczecinie przygotowano 112 punktów handlowych. Najwięcej - 93 - będzie przy Cmentarzu Centralnym. Większość będzie funkcjonować do niedzieli, oprócz ulicy Ku Słońcu, tam handel odbywać się będzie do soboty.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Krzysztofa Cichockiego.
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Przymiarki do fotela prezydenta Szczecina
    (od 26 października oglądane 5261 razy)
  2. Kierowca z tragicznego wypadku zatrzymany
    (od przedwczoraj oglądane 3561 razy)
  3. Będzie bazarek przy Outlet Parku
    (od 23 października oglądane 3503 razy)
  4. Zamek Książąt Pomorskich znów otwarty po odbudowie [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 24 października oglądane 3026 razy)
  5. Więcej pociągów ze Szczecina do Poznania i Wrocławia
    (od 23 października oglądane 2967 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 15:30
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Rusza handel pod cmentarzem. Mieszkańcy: jest drożej [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ukradł 16 butli z gazem i trafił do aresztu
Andrzej Radziwinowicz
I George, i piasek, i złoto w jednym… [ZDJĘCIA, WIDEO].
Udzielenie pierwszej pomocy. Warsztaty dla seniorów [WIDEO, ZDJĘCIA]
Policjanci przejęli 2,5 kg narkotyków [WIDEO]

Najnowsze podcasty