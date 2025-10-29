Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Policja apeluje o czujność, czyli kradzieże na cmentarzach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Buszują między grobami i czają się na znicze, kwiaty, ozdoby... i portfele. W okresie Wszystkich Świętych na cmentarzach nie brakuje nieproszonych gości.
Służby gotowe na dzień Wszystkich Świętych. Policja zapowiada kontrole

Część sieci handlowych udostępni parkingi w okresie Wszystkich Świętych [ZDJĘCIA]
O zachowanie czujności apeluje szczecińska policja, bo nawet najmniejsza nieuwaga może skończyć się utratą dokumentów i ozdób, które miały rozświetlać groby bliskich.

- W zeszłych latach tam parę razy mi tam coś zginęło, jakiś kwiaty. - Zdarzało się, nawet obudowę po pogrzebie ukradli. - Ludzie przychodzą, mówią, że postawili kwiaty, nie ma kwiatów... - Bierze i idzie, nie?! Pójdzie, sprzeda komuś... Tak wygląda nasza rzeczywistość. - Nam jeszcze nic nie zginęło. Zobaczymy na Wszystkich Świętych, czy coś zniknęło, czy nie - mówili szczecinianie.

- Jest to skala od kilku do kilkunastu tego typu zdarzeń w ciągu całej akcji Wszystkich Świętych. Osoby, które są tego typu przestępcami, czyhają na tą naszą nieuwagę, aby ukraść nam portfel, dokumenty, czy też na przykład z grobu znicze bądź wiązanki. Apelujemy przede wszystkim do osób, które kupują znicze u sprzedawców, aby to byli sprzedawcy tak zwani autoryzowani, czyli żeby to były sklepy znajdujące się na stałe w pobliżu cmentarzy. Niech nas nie zwiedzie niska cena - zaleca młodszy aspirant Piotr Jaworski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

O bezpieczeństwo mieszkańców w okresie dnia Wszystkich Świętych będą dbać policjanci i strażnicy miejscy.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Krzysztofa Cichockiego [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

