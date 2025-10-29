Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Służby gotowe na dzień Wszystkich Świętych. Policja zapowiada kontrole

Region

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Zwiększona liczba funkcjonariuszy na cmentarzach i na głównych drogach dojazdowych do nekropolii, patrole śmigłowca oraz konne w dniu Wszystkich Świętych zapowiedziała Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie. W sobotę czasowe zmiany w organizacji ruchu w okolicy Cmentarza Centralnego wejdą w kluczową fazę.
Część sieci handlowych udostępni parkingi w okresie Wszystkich Świętych [ZDJĘCIA]

- 1 listopada uruchamiamy patrol sekcji lotnictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Od godzin porannych do zapadnięcia zmierzchu nad bezpieczeństwem obywateli będzie czuwał nasz śmigłowiec. Na Cmentarzu Centralnym będą też pracowały patrole konne. W godzinach od 6 do godziny 20, będzie można zobaczyć policjantów na koniach – przekazał w środę podczas konferencji prasowej mł. asp. Piotr Jaworski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Więcej patroli policji będzie też na drogach dojazdowych do nekropolii oraz na drogach wjazdowych i wyjazdowych z miasta. Funkcjonariusze wyposażeni będą m.in. w ręczne mierniki prędkości i wideorejestratory.

- Będziemy reagowali na każdą agresję drogową. Szczególnie na przekroczenie dopuszczalnej prędkości, niestosowania się do znaków i sygnałów drogowych, czy nieprawidłowego wyprzedzania. Ponadto będziemy sprawdzali trzeźwość kierujących oraz sposób przewożenia dzieci – poinformował kom. Jacek Kaczmarski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

W środę zaczął obowiązywać kolejny etap zmiany czasowej organizacji ruchu wokół Cmentarza Centralnego. Wprowadzono punkty handlowe na ul Ku Słońcu. Handel odbywa się na ciągu pieszym, w związku z czym wyłączono z ruchu drogi dla rowerów.

- Czasowa organizacja ruchu została podzielona na kilka etapów. Najcięższy dzień w zmianach organizacji ruchu to 1 listopada. Obie jezdnie ulicy Ku Słońcu zostaną wyłączone z ruchu. Wjazd będzie tylko i wyłącznie dla osób zameldowanych w ciągu tej ulicy oraz posiadających przepustki – przekazał kierownik Referatu ds. Organizacji Ruchu z Urzędu Miasta w Szczecinie Marcin Charęza.

Dodatkowo wyłączone z ruchu będą ulice: Karola Miarki, Piękna i Santocka. Wprowadzony zostanie ruchu jednokierunkowego w ciągu ul. Świerczewskiej w kierunku ul. Zielonogórskiej oraz ul. Dworskiej, Gajowej i ul. Krzywej. Objazd ul. Ku Słońcu będzie poprowadzony poprzez ul. Derdowskiego, 26 kwietnia i ul. Krzywoustego do Piastów.

Do pracy w okolicach nekropolii, w systemie rotacyjnym oddelegowano też 116 funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz 42 funkcjonariuszy do działań interwencyjnych na terenie miasta.

Jak poinformował Zakład Usług Komunalnych, od czwartku do niedzieli wjazd samochodem na Cmentarz Centralny nie będzie możliwy. Wyjątkiem są kondukty pogrzebowe oraz pojazdy służb komunalnych. W Koszalinie zmiany organizacji ruchu w obrębie cmentarza komunalnego zostaną wprowadzone w środę wieczorem i obowiązywać będą do 2 listopada do godz. 20.

Jak przekazała oficer prasowa koszalińskiej policji nadkom. Monika Kosiec w środę od godz. 19 zamknięta będzie dla ruchu drogowego ul. Kamieniarska oraz parking przy skrzyżowaniu ul. Gnieźnieńskiej z ul. Kamieniarską. Wjazd do ul. Kamieniarskiej, również dla osób niepełnosprawnych, będzie możliwy od strony ul. Połczyńskiej.

Natomiast od godz. 20 obowiązywać będzie całkowity zakaz zatrzymywania na ul. Gnieźnieńskiej od ronda Solidarności do bram cmentarza. Wyjątek stanowi zatoczka przy głównej bramie wjazdowej na nekropolię. Tam możliwe będzie zatrzymanie samochodu, ale tylko po to, by wysadzić osobę niepełnosprawną.

Policjantka przekazała, że na ul. Gnieźnieńskiej, na odcinku między ul. Diamentową a ul. Hallera zostanie wydzielony jeden pas ruchu przeznaczony na parkowanie samochodów. Auta można będzie pozostawić przy pobliskim centrum handlowym, które udostępniło ok. 1600 miejsc postojowych.

Podobnie jak w latach ubiegłych wprowadzono ograniczenie prędkości do 30 km/h na drogach w obrębie cmentarza.

Edycja tekstu: Michał Król

