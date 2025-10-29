Rusza szczecińskie Pogotowie Zimowe [LISTA MIEJSC]

Dla osób w kryzysie bezdomności nadchodzące miesiące to najtrudniejszy czas w roku. Dlatego z początkiem listopada rusza w Szczecinie Pogotowie Zimowe.
W jego organizację zaangażowane są niemal wszystkie miejskie służby - między innymi policja, Straż Miejska, Straż Ochrony Kolei, pogotowie ratunkowe, a także organizacje pomocy socjalnej.
Osoby w kryzysie bezdomności mogą skorzystać między innymi z czynnych całodobowo schronisk. Jak wyjaśnia Maciej Homis, rzecznik prasowy miasta ds pomocy społecznej Przyznanie miejsca w schronisku jest możliwe po podpisaniu kontraktu socjalnego.
W pięciu schroniskach na terenie Szczecina i Polic przygotowano w tym roku 245 miejsc - to mniej niż w roku ubiegłym.
Placówki zapewniające wsparcie dla osób w kryzysie bezdomności:
Schroniska:
Adresy placówek:
Schronisko "Feniks", ul. Zamknięta 5, - 50 miejsc,
Schronisko dla Mężczyzn "Caritas", tymczasowa siedziba: ul. Fabryczna 12 Police - 40 miejsc,
Schronisko dla Mężczyzn "Caritas", ul. Strzałowska 24; - 25 miejsc,
Schronisko dla Kobiet i matek z dziećmi "Caritas", ul. Piaseczna 4 ; - 25 miejsc,
Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, Stowarzyszenie "Złoty Wiek", ul. Hryniewieckiego 9 (z filią w Podgrodziu); - 105 miejsc.
Noclegownie:
Adresy placówek:
„Stowarzyszenie Feniks”, ul. Zamknięta 5 - 45 miejsc,
"Caritas":
tymczasowa siedziba: ul. Fabryczna 12, Police - 10 miejsc
ul. Racibora 62 – 20 miejsc.
Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Tczewska 32 – 25 miejsc
Ogrzewalnia jest czynna przez całą dobę. Do dyspozycji osób korzystających przeznaczonych jest 17 miejsc siedzących, toalety oraz łazienka z przebieralnią. W czasie pobytu osoby mogą wypić ciepły napój, dokonać niezbędnych czynności higienicznych oraz wymienić odzież.
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień,
ul. J.H. Dąbrowskiego 22-23 Szczecin – 17 miejsc
Inne rodzaje wsparcia:
Łaźnia
Punkt socjalny dla osób, które chciałyby skorzystać łaźni prowadzony jest przez Polski Czerwony Krzyż. Do skorzystania z pomocy konieczne jest uzyskanie skierowania z Działu Pomocy Osobom Bezdomnym MOPR. Łaźnia otwarta jest w poniedziałki i wtorki w godzinach 7-15.
Punkt Socjalny Polskiego Czerwonego Krzyża
al. Wojska Polskiego 63, Szczecin
Możliwość przeprowadzenia podstawowych zabiegów higienicznych istnieje również w Ogrzewalni prowadzonej przez Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, ale tylko dla osób w niej przebywających (bez względu na czas pobytu w placówce)
Ogrzewalnia - Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień
J.H Dąbrowskiego 22-23
tel. 91 48 36 923
Punkt pierwszej pomocy dla osób bezdomnych
Stowarzyszenie Feniks udziela wsparcia medycznego dla osób w kryzysie bezdomności, dla mieszkańcom schronisk oraz innym osobom skierowanym przez Dział Pomocy Osobom Bezdomnym.
Stowarzyszenie Feniks
Ul. Zamknięta 5, Szczecin
Zapewnienie niezbędnej odzieży i obuwia
Na terenie miasta kilka organizacji prowadzi punkty, w których osoby bezdomne mogą otrzymać niezbędną odzież czy obuwie dostosowane do pory roku. Magazyny odzieżowe posiadają:
Caritas Archidiecezji Szczecińsko Kamieńskiej
Punkty pomocowe w schroniskach:
tymczasowa siedziba: ul. Fabryczna 12 Police - tel. 91 421 69 98, 12
ul. Strzałowska 24 - tel. 91 421 49 21
ul. Piaseczna 4 - tel. 91 462 13 29 (Schronisko dla Kobiet i Matek z Dziećmi
Polski Komitet Pomocy Społecznej
Punkt Pomocy
ul. Robotnicza 9U/1 Tel.: 797 318 277
Zachodniopomorski Oddział Okręgowy PCK
Al. Wojska Polskiego 63
- Musi być to osoba, która chce szukać wyjścia ze swojej sytuacji, poradzenia sobie na nowo w życiu. Staramy się wesprzeć takie osoby w poszukiwaniu zatrudnienia, zdobyciu nowych kwalifikacji, tak, żeby docelowo te osoby mogły uzyskać prawo do starania się o lokal socjalny - powiedział.
- Dokładnie mniej o 20 miejsc, natomiast doświadczenia lat ubiegłych pokazują, że w tych placówkach miejsc nam nie brakuje, zawsze ta odpowiednia liczba jest zapewniona - zapewnił.
tel. 91 433 73 02, fax. 91 433 46 55
Edycja tekstu: Jacek Rujna