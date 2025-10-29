Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Jubileusz - konkurs  
Zobacz

Rusza szczecińskie Pogotowie Zimowe [LISTA MIEJSC]

Region Anna Pałamar

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Dla osób w kryzysie bezdomności nadchodzące miesiące to najtrudniejszy czas w roku. Dlatego z początkiem listopada rusza w Szczecinie Pogotowie Zimowe.
W jego organizację zaangażowane są niemal wszystkie miejskie służby - między innymi policja, Straż Miejska, Straż Ochrony Kolei, pogotowie ratunkowe, a także organizacje pomocy socjalnej.

Osoby w kryzysie bezdomności mogą skorzystać między innymi z czynnych całodobowo schronisk. Jak wyjaśnia Maciej Homis, rzecznik prasowy miasta ds pomocy społecznej Przyznanie miejsca w schronisku jest możliwe po podpisaniu kontraktu socjalnego.

- Musi być to osoba, która chce szukać wyjścia ze swojej sytuacji, poradzenia sobie na nowo w życiu. Staramy się wesprzeć takie osoby w poszukiwaniu zatrudnienia, zdobyciu nowych kwalifikacji, tak, żeby docelowo te osoby mogły uzyskać prawo do starania się o lokal socjalny - powiedział.

W pięciu schroniskach na terenie Szczecina i Polic przygotowano w tym roku 245 miejsc - to mniej niż w roku ubiegłym.

- Dokładnie mniej o 20 miejsc, natomiast doświadczenia lat ubiegłych pokazują, że w tych placówkach miejsc nam nie brakuje, zawsze ta odpowiednia liczba jest zapewniona - zapewnił.

***
Pogotowie zimowe dla osób w kryzysie bezdomności

Placówki zapewniające wsparcie dla osób w kryzysie bezdomności:

Schroniska:
Adresy placówek:

Schronisko "Feniks", ul. Zamknięta 5, - 50 miejsc,
Schronisko dla Mężczyzn "Caritas", tymczasowa siedziba: ul. Fabryczna 12 Police - 40 miejsc,
Schronisko dla Mężczyzn "Caritas", ul. Strzałowska 24; - 25 miejsc,
Schronisko dla Kobiet i matek z dziećmi "Caritas", ul. Piaseczna 4 ; - 25 miejsc,
Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, Stowarzyszenie "Złoty Wiek", ul. Hryniewieckiego 9 (z filią w Podgrodziu); - 105 miejsc.

Noclegownie:
Adresy placówek:
„Stowarzyszenie Feniks”, ul. Zamknięta 5 - 45 miejsc,
"Caritas":
tymczasowa siedziba: ul. Fabryczna 12, Police - 10 miejsc
ul. Racibora 62 – 20 miejsc.
Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Tczewska 32 – 25 miejsc

Ogrzewalnia jest czynna przez całą dobę. Do dyspozycji osób korzystających przeznaczonych jest 17 miejsc siedzących, toalety oraz łazienka z przebieralnią. W czasie pobytu osoby mogą wypić ciepły napój, dokonać niezbędnych czynności higienicznych oraz wymienić odzież.

Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień,
ul. J.H. Dąbrowskiego 22-23 Szczecin – 17 miejsc

Inne rodzaje wsparcia:
Łaźnia
Punkt socjalny dla osób, które chciałyby skorzystać łaźni prowadzony jest przez Polski Czerwony Krzyż. Do skorzystania z pomocy konieczne jest uzyskanie skierowania z Działu Pomocy Osobom Bezdomnym MOPR. Łaźnia otwarta jest w poniedziałki i wtorki w godzinach 7-15.

Punkt Socjalny Polskiego Czerwonego Krzyża
al. Wojska Polskiego 63, Szczecin

Możliwość przeprowadzenia podstawowych zabiegów higienicznych istnieje również w Ogrzewalni prowadzonej przez Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, ale tylko dla osób w niej przebywających (bez względu na czas pobytu w placówce)

Ogrzewalnia - Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień
J.H Dąbrowskiego 22-23
tel. 91 48 36 923

Punkt pierwszej pomocy dla osób bezdomnych
Stowarzyszenie Feniks udziela wsparcia medycznego dla osób w kryzysie bezdomności, dla mieszkańcom schronisk oraz innym osobom skierowanym przez Dział Pomocy Osobom Bezdomnym.

Stowarzyszenie Feniks
Ul. Zamknięta 5, Szczecin

Zapewnienie niezbędnej odzieży i obuwia
Na terenie miasta kilka organizacji prowadzi punkty, w których osoby bezdomne mogą otrzymać niezbędną odzież czy obuwie dostosowane do pory roku. Magazyny odzieżowe posiadają:

Caritas Archidiecezji Szczecińsko Kamieńskiej
Punkty pomocowe w schroniskach:
tymczasowa siedziba: ul. Fabryczna 12 Police - tel. 91 421 69 98, 12
ul. Strzałowska 24 - tel. 91 421 49 21
ul. Piaseczna 4 - tel. 91 462 13 29 (Schronisko dla Kobiet i Matek z Dziećmi

Polski Komitet Pomocy Społecznej
Punkt Pomocy
ul. Robotnicza 9U/1 Tel.: 797 318 277

Zachodniopomorski Oddział Okręgowy PCK
Al. Wojska Polskiego 63
tel. 91 433 73 02, fax. 91 433 46 55

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Anny Pałamar [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Przymiarki do fotela prezydenta Szczecina
    (od 26 października oglądane 5280 razy)
  2. Kierowca z tragicznego wypadku zatrzymany
    (od przedwczoraj oglądane 3626 razy)
  3. Będzie bazarek przy Outlet Parku
    (od 23 października oglądane 3515 razy)
  4. Zamek Książąt Pomorskich znów otwarty po odbudowie [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 24 października oglądane 3038 razy)
  5. Więcej pociągów ze Szczecina do Poznania i Wrocławia
    (od 23 października oglądane 2982 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 19:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Rusza handel pod cmentarzem. Mieszkańcy: jest drożej [WIDEO, ZDJĘCIA]
Policja apeluje o czujność, czyli kradzieże na cmentarzach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ukradł 16 butli z gazem i trafił do aresztu
Andrzej Radziwinowicz
I George, i piasek, i złoto w jednym… [ZDJĘCIA, WIDEO].
Udzielenie pierwszej pomocy. Warsztaty dla seniorów [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty