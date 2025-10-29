Rusza szczecińskie Pogotowie Zimowe [LISTA MIEJSC]

Dla osób w kryzysie bezdomności nadchodzące miesiące to najtrudniejszy czas w roku. Dlatego z początkiem listopada rusza w Szczecinie Pogotowie Zimowe.

- Musi być to osoba, która chce szukać wyjścia ze swojej sytuacji, poradzenia sobie na nowo w życiu. Staramy się wesprzeć takie osoby w poszukiwaniu zatrudnienia, zdobyciu nowych kwalifikacji, tak, żeby docelowo te osoby mogły uzyskać prawo do starania się o lokal socjalny - powiedział.

- Dokładnie mniej o 20 miejsc, natomiast doświadczenia lat ubiegłych pokazują, że w tych placówkach miejsc nam nie brakuje, zawsze ta odpowiednia liczba jest zapewniona - zapewnił.

***



Pogotowie zimowe dla osób w kryzysie bezdomności

Placówki zapewniające wsparcie dla osób w kryzysie bezdomności:

tel. 91 433 73 02, fax. 91 433 46 55





Edycja tekstu: Jacek Rujna

W jego organizację zaangażowane są niemal wszystkie miejskie służby - między innymi policja, Straż Miejska, Straż Ochrony Kolei, pogotowie ratunkowe, a także organizacje pomocy socjalnej.Osoby w kryzysie bezdomności mogą skorzystać między innymi z czynnych całodobowo schronisk. Jak wyjaśnia Maciej Homis, rzecznik prasowy miasta ds pomocy społecznej Przyznanie miejsca w schronisku jest możliwe po podpisaniu kontraktu socjalnego.W pięciu schroniskach na terenie Szczecina i Polic przygotowano w tym roku 245 miejsc - to mniej niż w roku ubiegłym.Schroniska:Adresy placówek:Schronisko "Feniks", ul. Zamknięta 5, - 50 miejsc,Schronisko dla Mężczyzn "Caritas", tymczasowa siedziba: ul. Fabryczna 12 Police - 40 miejsc,Schronisko dla Mężczyzn "Caritas", ul. Strzałowska 24; - 25 miejsc,Schronisko dla Kobiet i matek z dziećmi "Caritas", ul. Piaseczna 4 ; - 25 miejsc,Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, Stowarzyszenie "Złoty Wiek", ul. Hryniewieckiego 9 (z filią w Podgrodziu); - 105 miejsc.Noclegownie:Adresy placówek:„Stowarzyszenie Feniks”, ul. Zamknięta 5 - 45 miejsc,"Caritas":tymczasowa siedziba: ul. Fabryczna 12, Police - 10 miejscul. Racibora 62 – 20 miejsc.Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Tczewska 32 – 25 miejscOgrzewalnia jest czynna przez całą dobę. Do dyspozycji osób korzystających przeznaczonych jest 17 miejsc siedzących, toalety oraz łazienka z przebieralnią. W czasie pobytu osoby mogą wypić ciepły napój, dokonać niezbędnych czynności higienicznych oraz wymienić odzież.Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień,ul. J.H. Dąbrowskiego 22-23 Szczecin – 17 miejscInne rodzaje wsparcia:ŁaźniaPunkt socjalny dla osób, które chciałyby skorzystać łaźni prowadzony jest przez Polski Czerwony Krzyż. Do skorzystania z pomocy konieczne jest uzyskanie skierowania z Działu Pomocy Osobom Bezdomnym MOPR. Łaźnia otwarta jest w poniedziałki i wtorki w godzinach 7-15.Punkt Socjalny Polskiego Czerwonego Krzyżaal. Wojska Polskiego 63, SzczecinMożliwość przeprowadzenia podstawowych zabiegów higienicznych istnieje również w Ogrzewalni prowadzonej przez Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, ale tylko dla osób w niej przebywających (bez względu na czas pobytu w placówce)Ogrzewalnia - Szczecińskie Centrum Profilaktyki UzależnieńJ.H Dąbrowskiego 22-23tel. 91 48 36 923Punkt pierwszej pomocy dla osób bezdomnychStowarzyszenie Feniks udziela wsparcia medycznego dla osób w kryzysie bezdomności, dla mieszkańcom schronisk oraz innym osobom skierowanym przez Dział Pomocy Osobom Bezdomnym.Stowarzyszenie FeniksUl. Zamknięta 5, SzczecinZapewnienie niezbędnej odzieży i obuwiaNa terenie miasta kilka organizacji prowadzi punkty, w których osoby bezdomne mogą otrzymać niezbędną odzież czy obuwie dostosowane do pory roku. Magazyny odzieżowe posiadają:Caritas Archidiecezji Szczecińsko KamieńskiejPunkty pomocowe w schroniskach:tymczasowa siedziba: ul. Fabryczna 12 Police - tel. 91 421 69 98, 12ul. Strzałowska 24 - tel. 91 421 49 21ul. Piaseczna 4 - tel. 91 462 13 29 (Schronisko dla Kobiet i Matek z DziećmiPolski Komitet Pomocy SpołecznejPunkt Pomocyul. Robotnicza 9U/1 Tel.: 797 318 277Zachodniopomorski Oddział Okręgowy PCKAl. Wojska Polskiego 63