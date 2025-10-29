Będą konsultacje na temat wybudowania drogi na świnoujską plażę

Droga, to za mało - tak samorząd Świnoujścia komentuje propozycję Zarządu Morskich Portów, który w zamian za budowę terminala kontenerowego, chce wybudować mieszkańcom nową drogę na plażę.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Proponowana droga w samorządzie budzi mieszane uczucia. Wojciech Basałygo z UM w Świnoujściu podkreśla, że to niewystarczająca propozycja.- Oczekujemy poważnej, merytorycznej rozmowy o konsekwencjach tej inwestycji i realnych rekompensatach, a nie budowie drogi prowadzącej do plaży w Przytorze, która budzi nasze obawy, że ta droga będzie drogą techniczną - powiedział.Propozycja budowy jest koncepcją, która teraz została wyłożona do konsultacji.