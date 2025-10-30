Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Monitoring na cmentarzu w Wolinie

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. pixabay.com / PhotoMIX-Company (CC0 domena publiczna)
Fot. pixabay.com / PhotoMIX-Company (CC0 domena publiczna)
Bezpieczniej na cmentarzu w Wolinie. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej uruchomiło monitoring.
Jak informuje portal kamienskie.info, to reakcja na powtarzające się akty wandalizmu, kradzieże zniczy czy kwiatów oraz przypadki nielegalnego pobierania wody.

Sukcesywnie, pozostałe cmentarze w gminie, mają być również przyłączne do tego systemu.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

