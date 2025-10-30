Zmiany dla kierowców na i przy cmentarzach

Kolejna zmiana od czwartku obowiązywać będzie kierowców, którzy wybierają się na Cmentarz Centralny w Szczecinie.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

- To jedynie zmiana czasowa - zapewnia Paulina Łątka z Urzędu Miasta Szczecin. - Od czwartku do niedzieli nie będzie możliwości wjechania na Cmentarz Centralny samochodem. Wyjątki stanowić będą w czwartek i piątek pojazdy w konduktach pogrzebowych, natomiast w sobotę i w niedzielę pojazdy służb komunalnych.Kolejne zmiany dla kierowców, wybierających się w okolice Cmentarza Centralnego, pojawią się w sobotę o godzinie 6.00. Wówczas całkowicie zamknięty zostanie - w obu kierunkach - przejazd ulicą Ku Słońcu.Od piątku kolejnych zmian w organizacji ruchu powinni spodziewać się kierowcy, którzy dojeżdżać będą w okolice szczecińskich nekropolii. - Utrudnienia z tym związane nie ominą prawobrzeżnej części miasta - zapowiada Marcin Charęza z Urzędu Miasta Szczecin. - W rejonie Dąbia pierwsze zmiany w organizacji ruchu nastąpią w piątek 31 października i trwać będą do 2 listopada, do niedzieli. Jeżeli chodzi o cmentarz w Zdrojach, zamknięta dla ruchu ogólnego będzie ulica Poległych od Walecznych od 1 listopada po 2 listopada do godzin wieczornych.W sobotę - już od godziny 6.00 rano - całkowicie zamknięta dla ruchu kierowców - w obu kierunkach - zostanie ulica Ku Słońcu.