1 listopada kilka kwest na szczecińskim cmentarzu

Kwesta na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków Cmentarza Centralnego w Szczecinie, jak co roku, odbędzie się 1 listopada.
Wolontariusze będą zbierać datki od 10 do 16. Stowarzyszenie na Rzecz Cmentarza Centralnego kwestuje od 21 lat. Zebrane środki są przeznaczane na renowacje zabytkowych nagrobków - zarówno najstarszych, jak i powojennych. W ubiegłym roku zabrano prawie 11 tysięcy złotych.
To nie jedyna kwesta, która będzie prowadzona 1 listopada, na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Pieniądze zbierać też będą: Komitet Opieki nad Pomnikiem "Tym, którzy nie powrócili z morza" oraz hospicja - dla Dzieci i Dorosłych oraz św. Jana Ewangelisty, a także Fundacja "Dać Wytchnienie".
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
To nie jedyna kwesta, która będzie prowadzona 1 listopada, na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Pieniądze zbierać też będą: Komitet Opieki nad Pomnikiem "Tym, którzy nie powrócili z morza" oraz hospicja - dla Dzieci i Dorosłych oraz św. Jana Ewangelisty, a także Fundacja "Dać Wytchnienie".
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski