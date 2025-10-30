Przetarg na remont strategicznej ulicy w Świnoujściu

Rusza przetarg na remont nawierzchni ul. 11 listopada w Świnoujściu. To jeden z głównych ciągów komunikacyjnych miasta.

Droga powstała ponad 20 lat temu. Teraz nadaje się do remontu. Z wieści o planach wymiany nawierzchni zadowoleni są mieszkańcy, którzy zgadzają się z tym, że droga jest już mocno wyeksploatowana.





- Na pewno to jest bardzo potrzebna inwestycja i bardzo się z tego cieszymy. - Bezpieczeństwo, oświetlenie, chodniki to podstawa i dobra nawierzchnia w końcu drogi - mówią mieszkańcy.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Wojciech Basałygo z UM w Świnoujściu wyjaśnia, że remont obejmie najbardziej zużytą część drogi.- Od skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką do sklepu Lidl. Tam będzie prowadzona wymiana nawierzchni. Tam zostanie wymieniona nakładka, bo jest już stara. Nawierzchnia jest zniszczona, dlatego wymaga naprawy - tłumaczy Basałygo.W trakcie remontu, ruch na ul. 11 listopada odbywał się będzie wahadłowo.