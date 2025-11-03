Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
"Nie daj się oszukać" - seniorzy celem oszustów i złodziei [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Magdalena Safiańczuk. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
To oni są ulubionymi ofiarami przestępstw - jak informuje policja ostatnio szczególnie częste są próby wyłudzenia pieniędzy od seniorów.
To właśnie do starszych osób skierowana jest ostatnia akcja Izby Radców Prawnych: "Nie daj się oszukać".

Radcy podpowiedzą co zrobić, kiedy ktoś na przykład dał się wmanewrować w kredyt lub wykonał przelew na rachunek naciągacza. Nawet na tym etapie sprawa nie jest beznadziejna.

- Na pewno duże ukłony do banków, które coraz częściej poważnie traktują takie sytuacje, blokują i swoimi metodami są w stanie zablokować rachunki bankowe, czy też poszukiwać tych osób - powiedziała w "Rozmowie pod krawatem" radczyni Magdalena Safiańczuk.

Coraz częściej zdarza się, że oszustów udaje się namierzyć.

Akcja pomocy trwa w całym kraju. W Szczecinie w jej ramach, 14 listopada, odbędzie się m.in. spotkanie z seniorami w bibliotece ProMedia.

Początek o godz. 14.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
