Spółdzielnia Energetyczna powstała w Gminie Dobra

Ma na celu wspólne wytwarzanie i wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych - w Gminie Dobra powstała Spółdzielnia Energetyczna "Zielona Dobra".
Tworzą ją: gmina, OSP w Wołczkowie i Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej. Celem Spółdzielni jest produkcja i wykorzystanie odnawialnej energii elektrycznej na potrzeby gminnych budynków, takich jak szkoły, świetlice, biblioteki, kluby czy remizy strażackie.
Dzięki temu samorząd będzie mógł znacząco obniżyć koszty utrzymania obiektów publicznych i stopniowo dążyć do pełnej samowystarczalności energetycznej. Pierwszym etapem działalności spółdzielni będzie budowa instalacji fotowoltaicznej na remizie OSP w Wołczkowie.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
