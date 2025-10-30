Kołobrzeg przygotowuje się do miejskiej wigilii

Chociaż mamy dopiero październik, to w Kołobrzegu już myślą o świętach Bożego Narodzenia. Rozpoczynają się przygotowania do największej wigilii w mieście.

Edycja tekstu: Michał Król

Miejskie Spotkanie Wigilijne to kontynuacja idei Wigilii dla Samotnych. Od 10 lat 24 grudnia organizowana jest kolacja dla kilkuset osób. Za wszystko odpowiadają wolontariusze i mieszkańcy, którzy przekazują swoje dary potrzebne do przygotowania 12 tradycyjnych potraw.Koordynator akcji Kamil Barwinek mówi, że przygotowania do 11. edycji już ruszyły, a mieszkańcy mogą deklarować swoją pomoc.- Potrzebujemy kelnerów, osób dekorujących, porządkowych, które pomogą nam posprzątać, a także darczyńców, bo wciąż potrzebujemy poszczególnych produktów. Przede wszystkim dzisiaj jest to ryba - mówi Barwinek.Chętni do pomocy w tym wyjątkowym dniu mogą pojawić się na spotkaniu zaplanowanym na 5 listopada o godz. 18 w Centrum Usług Społecznych.Spotkanie wigilijne odbędzie się jak zawsze w hali Milenium, a organizatorzy mają być gotowi na przyjęcie około 300 osób.