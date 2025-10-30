Dzieci w Karwowie mają nowy plac zabaw

Nowy plac zabaw dla podopiecznych Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży.

Edycja tekstu: Michał Król

Chodzi o placówkę w Karwowie w powiecie polickim - mówi Sylwia Turkiewicz ze Starostwa Powiatowego w Policach.- Zakupiono w pełni atestowane, bezpieczne urządzenia przeznaczone dla najmłodszych dzieci, m.in. huśtawki, drabinki oraz ślizgi, tworząc funkcjonalną przestrzeń do aktywności na świeżym powietrzu - mówi Turkiewicz.Dom w Karwowie od ponad 40 lat prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego. Obecnie przebywa w nim sześć kobiet i ośmioro dzieci.