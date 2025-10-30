Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Jubileusz - konkurs  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Dzieci w Karwowie mają nowy plac zabaw

Region Anna Pałamar

Fot. Starostwo Powiatowe w Policach
Fot. Starostwo Powiatowe w Policach
Nowy plac zabaw dla podopiecznych Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży.
Chodzi o placówkę w Karwowie w powiecie polickim - mówi Sylwia Turkiewicz ze Starostwa Powiatowego w Policach.

- Zakupiono w pełni atestowane, bezpieczne urządzenia przeznaczone dla najmłodszych dzieci, m.in. huśtawki, drabinki oraz ślizgi, tworząc funkcjonalną przestrzeń do aktywności na świeżym powietrzu - mówi Turkiewicz.

Dom w Karwowie od ponad 40 lat prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego. Obecnie przebywa w nim sześć kobiet i ośmioro dzieci.

Edycja tekstu: Michał Król
Chodzi o placówkę w Karwowie w powiecie polickim - mówi Sylwia Turkiewicz ze Starostwa Powiatowego w Policach.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Przymiarki do fotela prezydenta Szczecina
    (od 26 października oglądane 5379 razy)
  2. Kierowca z tragicznego wypadku zatrzymany
    (od 27 października oglądane 3815 razy)
  3. Zamek Książąt Pomorskich znów otwarty po odbudowie [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 24 października oglądane 3102 razy)
  4. Nowy podziemny parking w Szczecinie od poniedziałku dla kierowców
    (od 24 października oglądane 2902 razy)
  5. Nowa Lewica wybrała nowego przewodniczącego partii w Szczecinie
    (od 24 października oglądane 2874 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 15:30
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Anna Szotkowska
Rusza handel pod cmentarzem. Mieszkańcy: jest drożej [WIDEO, ZDJĘCIA]
Policja apeluje o czujność, czyli kradzieże na cmentarzach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Piaskiem po uszach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Piaskiem po uszach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Piaskiem po uszach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty