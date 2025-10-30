Umorzono postępowanie ws. nieprawidłowości podczas wyborów w Koszalinie

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie nie potwierdziła, by w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 13 w Koszalinie doszło do bezprawnego przetwarzania danych wyborczyni podczas II tury wyborów prezydenckich z 1 czerwca 2025 r. Postępowanie umorzono – przekazała PAP rzeczniczka tejże prokuratury Ewa Dziadczyk.
Przedmiotem postępowania było ustalenie, czy zgodnie z zawiadomieniem wyborczyni w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 13 w Koszalinie doszło do bezprawnego przetwarzania jej danych osobowych.
Kobieta, uprawniona do głosowania poza miejscem swojego zamieszkania, twierdziła, że jej dane osobowe zostały udostępnione nieautoryzowanej przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze aplikacji mającej na celu weryfikację zaświadczeń o prawie do głosowania, czym przeszkadzano jej także w oddaniu głosu.
- Prokurator ustalił, że nie doszło do przekazania danych osobowych osobie nieuprawnionej, sama aplikacja nie wymagała podania danych osobowych, a wyłącznie numeru zaświadczenia o prawie do głosowania. Ponadto komisja ostatecznie nie skorzystała z aplikacji. Nie doszło do zakłócenia przebiegu głosowania – przekazała prok. Dziadczyk.
Poinformowała, że wobec niestwierdzenia czynu zabronionego, postępowanie umorzono.
II tura wyborów prezydenckich w Polsce odbyła się 1 czerwca 2025 r. Na prezydenta Polski został wybrany Karol Nawrocki. Uzyskał 50,89 proc. głosów, natomiast Rafał Trzaskowski otrzymał 49,11 proc. głosów. Frekwencja w II turze wyborów prezydenckich była najwyższa od 1990 roku. Wyniosła ona 71,63 proc.
