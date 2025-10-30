Sprzedaż mieszkań komunalnych w nowej formule. Jest projekt

Zmniejszenie bonifikat - średnio o 50% - przy sprzedaży w Szczecinie lokali komunalnych, zakłada projekt nowej polityki mieszkaniowej miasta. Chodzi o Wieloletni Plan Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym na lata 2026-2030.

Edycja tekstu: Michał Król

Jeszcze w tym roku - w formie uchwały - dokument trafi pod obrady Rady Miasta. Zdaniem Andrzeja Radziwinowicza, przewodniczącego Komisji ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa, nowy plan powinien zawierać także kryteria dochodowe dla osób chcących nabyć lokal komunalny na własność.- Nie ma mojej zgody na to, aby osoba, która zarabia w czteroosobowym gospodarstwie domowym 40 tysięcy złotych i ten dochód jest 10 tys. na osobę, otrzymywała taką promocję od miasta, że może wykupić lokal za 5 czy 15 procent wartości. Ja mówię "nie" dla wyprzedaży miejskiego majątku dla osób zamożnych. Nie i koniec - mówi Radziwinowicz.W proponowanym projekcie uchwały swoje poprawki zgłaszają również mieszkańcy. Chcą objęcia systemem bonifikat także najemców, którzy nabyli swoje lokale w programie "mieszkanie za remont" - o co postuluje między innymi Pan Łukasz.- "Mieszkanie za remont" to jest dość specyficzny produkt, który był nam, jako mieszkańcom, sprzedawany w takich, a nie innych realiach. Bardzo duża rzesza mieszkańców zwróciła na to uwagę, ponieważ miasto tak jakby bagatelizowało ten nasz wkład w tkankę miejską, w remonty i naprawę części wspólnych budynków - mówi Pan Łukasz.Możliwości zmian w tym zakresie nie widzi obecnie zastępca Prezydenta Szczecina Anna Szotkowska. Swoją negatywną opinie wyraziła w trakcie posiedzenia Komisji do spraw Budownictwa i Mieszkalnictwa.- Cytatując klasyka "zmiana zasad w trakcie gry jest nieuczciwa". Mieszkanie w zamian za remont nie było sposobem dojścia do własności, a sposobem uzyskania mieszkania i możliwości bezpiecznego zamieszkiwania. Te zasady nadal są i obowiązują - mówi Szotkowska.W trakcie posiedzenia komisji Anna Szotkowska zapowiedziała również stopniowe odchodzenie Miasta Szczecin od sprzedaży lokali komunalnych na rzecz ich najemców.