"Ratujemy Ucząc" w świnoujskim przedszkolu

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Numery alarmowe, pozycja boczna i resuscytacja - to podstawowa wiedza, jaką ratownicy wodni przekazywali świnoujskim przedszkolakom w ramach projektu "Ratujemy Ucząc".

Inicjatywa jest jednym z projektów Budżetu Obywatelskiego.



- Znajdujemy się teraz w przedszkolu numer 5. Pierwszym etapem tego projektu było zakwalifikowanie młodzieży i przeszkolenie jej w zakresu ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy. I w następnym etapie młodzież szkoli przedszkolaki - powiedziała Zuzanna Falkowska, ratownik wodny.



Świnoujscy ratownicy w przyszłym miesiącu odwiedzą miejscowe szkoły.



Edycja tekstu: Jacek Rujna