Radio Szczecin
Sedinum | Leszek Herman
ZUK przypomina o wyszukiwarce grobów. To działa

Region Antoni Stefański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Dzień Wszystkich Świętych zbliża się wielkimi krokami, więc szczeciński Cmentarz Centralny jest coraz bardziej oblegany przez mieszkańców. To nekropolia rozległa na tyle, że łatwo się na niej zgubić. Dlatego nieocenioną pomocą są internetowa wyszukiwarka grobów oraz specjalna aplikacja na urządzenia mobilne.
Aby znaleźć konkretny nagrobek, trzeba tylko wpisać imię, nazwisko lub daty urodzin i zgonu – mówi Paulina Łątka z Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie.

- Po wskazaniu poszukiwanej osoby uzyskamy numer kwatery i lokalizację miejsca na planie cmentarza. Do wyszukiwarki wprowadzone są wszystkie nazwiska osób zmarłych z ksiąg cmentarnych po 1945 roku. Baza jest systematycznie na bieżąco uzupełniana - powiedziała.

Takie wyszukiwarki działają również w innych miastach w Zachodniopomorskiem, m.in. w Stargardzie, Świnoujściu, Kołobrzegu i Goleniowie. Informacji o lokalizacji nagrobka można zasięgnąć również u administracji cmentarzy.

- Pracownicy będą służyć pomocą każdemu, kto jej potrzebuje – zaznacza Joanna Hamera-Szczerba ze stargardzkiej firmy Bio Star zarządzającej tamtejszymi nekropoliami.

- Jeżeli ktoś wybiera się w ten weekend, a nie wie dokładnie, gdzie został ktoś pochowany albo jak tam dotrzeć, to zapraszamy do kontaktu telefonicznego czy osobistego w piątek w godzinach 7-15 i wtedy wytłumaczymy, pokażemy, powiemy jak dojść, ewentualnie podamy adres - zaoferowała.

W sobotę 1 listopada cmentarze w Zachodniopomorskiem będą czynne dłużej niż zwykle. Na przykład Cmentarz Centralny w Szczecinie zostanie zamknięty o godzinie 2.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
