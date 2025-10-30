ZUK przypomina o wyszukiwarce grobów. To działa

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Edycja tekstu: Jacek Rujna Aby znaleźć konkretny nagrobek, trzeba tylko wpisać imię, nazwisko lub daty urodzin i zgonu – mówi Paulina Łątka z Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie.- Po wskazaniu poszukiwanej osoby uzyskamy numer kwatery i lokalizację miejsca na planie cmentarza. Do wyszukiwarki wprowadzone są wszystkie nazwiska osób zmarłych z ksiąg cmentarnych po 1945 roku. Baza jest systematycznie na bieżąco uzupełniana - powiedziała.Takie wyszukiwarki działają również w innych miastach w Zachodniopomorskiem, m.in. w Stargardzie, Świnoujściu, Kołobrzegu i Goleniowie. Informacji o lokalizacji nagrobka można zasięgnąć również u administracji cmentarzy.- Pracownicy będą służyć pomocą każdemu, kto jej potrzebuje – zaznacza Joanna Hamera-Szczerba ze stargardzkiej firmy Bio Star zarządzającej tamtejszymi nekropoliami.- Jeżeli ktoś wybiera się w ten weekend, a nie wie dokładnie, gdzie został ktoś pochowany albo jak tam dotrzeć, to zapraszamy do kontaktu telefonicznego czy osobistego w piątek w godzinach 7-15 i wtedy wytłumaczymy, pokażemy, powiemy jak dojść, ewentualnie podamy adres - zaoferowała.W sobotę 1 listopada cmentarze w Zachodniopomorskiem będą czynne dłużej niż zwykle. Na przykład Cmentarz Centralny w Szczecinie zostanie zamknięty o godzinie 2.