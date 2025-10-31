Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Świnoujście nie jest samo w walce o punkt krwiodawstwa

Region Joanna Maraszek

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Tysiące podpisów i nadzieja, że uda się utrzymać istniejący do niedawna punkt. Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie poparcia apelu do Ministra Zdrowia, która dotyczy utrzymania stacjonarnego punktu krwiodawstwa w Świnoujściu.
Ostatni dzień zbierania podpisów pod petycją przeciwko likwidacji TO RCK w Świnoujściu

Ostatni dzień zbierania podpisów pod petycją przeciwko likwidacji TO RCK w Świnoujściu

Protest przeciwko zamknięciu punktów krwiodawstwa w regionie
Uchwała podjęta przez świnoujską radę popiera apel i petycję przygotowaną przez prezydent miasta, jak wyjaśnia Gabriela Flis-Niśkiewicz, sekretarz miasta.

- Przygotowana została petycja, którą podpisało prawie 2,5 tys. mieszkańców Świnoujścia. Właściwie to nie jest pełna jeszcze liczba, bo spływają kolejne głosy. Poczekamy jeszcze chwilę i będziemy mogli tę petycje wysyłać - mówi Flis-Niśkiewicz.

Świnoujście w walce o utrzymanie punktu krwiodawstwa nie jest samo. - Petycję również podpisali mieszkańcy Stepnicy. 461 mieszkańców poparło tę petycję. Podobnie w gminie Dziwnów. Jesteśmy też bardzo wdzięczni burmistrzowi Międzyzdrojów, który wysłał petycję do pani minister zdrowia - dodaje Flis-Niśkiewicz.

Decyzja o zamknięciu RCK w Świnoujściu zapadła na początku października.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

