Świnoujście nie jest samo w walce o punkt krwiodawstwa

Tysiące podpisów i nadzieja, że uda się utrzymać istniejący do niedawna punkt. Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie poparcia apelu do Ministra Zdrowia, która dotyczy utrzymania stacjonarnego punktu krwiodawstwa w Świnoujściu.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Uchwała podjęta przez świnoujską radę popiera apel i petycję przygotowaną przez prezydent miasta, jak wyjaśnia Gabriela Flis-Niśkiewicz, sekretarz miasta.- Przygotowana została petycja, którą podpisało prawie 2,5 tys. mieszkańców Świnoujścia. Właściwie to nie jest pełna jeszcze liczba, bo spływają kolejne głosy. Poczekamy jeszcze chwilę i będziemy mogli tę petycje wysyłać - mówi Flis-Niśkiewicz.Świnoujście w walce o utrzymanie punktu krwiodawstwa nie jest samo. - Petycję również podpisali mieszkańcy Stepnicy. 461 mieszkańców poparło tę petycję. Podobnie w gminie Dziwnów. Jesteśmy też bardzo wdzięczni burmistrzowi Międzyzdrojów, który wysłał petycję do pani minister zdrowia - dodaje Flis-Niśkiewicz.Decyzja o zamknięciu RCK w Świnoujściu zapadła na początku października.