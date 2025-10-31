Lepszy dojazd na nekropolie. Zmiany w komunikacji miejskiej

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego uruchomi w sobotę siedem dodatkowych linii autobusowych oraz jedną tramwajową.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Zwiększony tabor autobusowy, już od godziny 7.00, pojawi się przede wszystkim na linii nr 53. Tutaj dodatkowy autobus kursować będzie na trasie od pętli Zawadzkiego w kierunku Pomorzan - informuje rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie Kacper Reszczyński.- Obserwacje nasze wykazały, że w tym okresie największe zapełnienie pojazdów linii 53 występuje między ulicą Zawadzkiego a Mieszka I. Właśnie dlatego na tym odcinku linia 53 wspomagana jest przez linię D53 - dodaje Reszczyński.Dodatkowe autobusy od rana pojawią się także na liniach: 60, 62, 75, 80, 97 i 107. Od rana, czyli już od godziny 7.00, pojawi się także dodatkowy tramwaj D15. Przewozić będzie pasażerów z Dworca Niebuszewo w kierunku pętli Gumieńce.