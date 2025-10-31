Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Lepszy dojazd na nekropolie. Zmiany w komunikacji miejskiej

Region Adam Wosik

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego uruchomi w sobotę siedem dodatkowych linii autobusowych oraz jedną tramwajową.
W sobotę zmiana organizacji ruchu w okolicach Cmentarza Centralnego

W sobotę zmiana organizacji ruchu w okolicach Cmentarza Centralnego

"Cmentarz Centralny pięknieje i brzydnie jednocześnie"
ZUK przypomina o wyszukiwarce grobów. To działa
Zwiększony tabor autobusowy, już od godziny 7.00, pojawi się przede wszystkim na linii nr 53. Tutaj dodatkowy autobus kursować będzie na trasie od pętli Zawadzkiego w kierunku Pomorzan - informuje rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie Kacper Reszczyński.

- Obserwacje nasze wykazały, że w tym okresie największe zapełnienie pojazdów linii 53 występuje między ulicą Zawadzkiego a Mieszka I. Właśnie dlatego na tym odcinku linia 53 wspomagana jest przez linię D53 - dodaje Reszczyński.

Dodatkowe autobusy od rana pojawią się także na liniach: 60, 62, 75, 80, 97 i 107. Od rana, czyli już od godziny 7.00, pojawi się także dodatkowy tramwaj D15. Przewozić będzie pasażerów z Dworca Niebuszewo w kierunku pętli Gumieńce.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
