Lepszy dojazd na nekropolie. Zmiany w komunikacji miejskiej

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego uruchomi w sobotę siedem dodatkowych linii autobusowych oraz jedną tramwajową.
- Obserwacje nasze wykazały, że w tym okresie największe zapełnienie pojazdów linii 53 występuje między ulicą Zawadzkiego a Mieszka I. Właśnie dlatego na tym odcinku linia 53 wspomagana jest przez linię D53 - dodaje Reszczyński.
Dodatkowe autobusy od rana pojawią się także na liniach: 60, 62, 75, 80, 97 i 107. Od rana, czyli już od godziny 7.00, pojawi się także dodatkowy tramwaj D15. Przewozić będzie pasażerów z Dworca Niebuszewo w kierunku pętli Gumieńce.
Autorka edycji: Joanna Chajdas