Duchowny o Halloween: "Nie trzeba się go bać"

Fot. pixabay.com / fredrikwandem (domena publiczna)

Przed nami Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny - czas wspominania tych, którzy odeszli.

Noc Halloween. Od cukierka ważniejsze jest bezpieczeństwo... Dominikanin ojciec Tomasz Dostatni



Zdaniem ojca Dostatniego zabawy halloweenowe nie są zaprzeczeniem Dnia Zadusznego. - Ja nie boję się Halloween... To jest tradycja anglosaska. Bardzo dobrze jest wiedzieć, w jaki sposób różne kraje starają się oswoić śmierć - podkreśla dominikanin.



To święto powinno przed wszystkim uczyć nas szacunku do życia. - Mamy też zdać sobie w tym czasie sprawę, że życie nie trwa wiecznie, że nasze życie też się zakończy. I ten jeden dzień w roku, to jest szansa na zadumę nad tym, że wszyscy jesteśmy śmiertelni, że wszyscy kiedyś odejdziemy - dodaje ojciec Dostatni.



Najbliższe dni są również czasem spotkań rodzinnych przy grobach, warto z tego czasu skorzystać, jak podkreślał ksiądz Tomasz Dostatni.



