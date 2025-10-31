Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Duchowny o Halloween: "Nie trzeba się go bać"

Region Małgorzata Frymus

Fot. pixabay.com / fredrikwandem (domena publiczna)
Przed nami Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny - czas wspominania tych, którzy odeszli.
Dominikanin ojciec Tomasz Dostatni
W sobotę za to w wielu miejscach, także w Polsce obchodzone jest Halloween. Nie negowałbym tego przesadnie - mówił gość "Rozmowy pod Krawatem", dominikanin ojciec Tomasz Dostatni.

Zdaniem ojca Dostatniego zabawy halloweenowe nie są zaprzeczeniem Dnia Zadusznego. - Ja nie boję się Halloween... To jest tradycja anglosaska. Bardzo dobrze jest wiedzieć, w jaki sposób różne kraje starają się oswoić śmierć - podkreśla dominikanin.

To święto powinno przed wszystkim uczyć nas szacunku do życia. - Mamy też zdać sobie w tym czasie sprawę, że życie nie trwa wiecznie, że nasze życie też się zakończy. I ten jeden dzień w roku, to jest szansa na zadumę nad tym, że wszyscy jesteśmy śmiertelni, że wszyscy kiedyś odejdziemy - dodaje ojciec Dostatni.

Najbliższe dni są również czasem spotkań rodzinnych przy grobach, warto z tego czasu skorzystać, jak podkreślał ksiądz Tomasz Dostatni.

Całej "Rozmowy pod Krawatem" można wysłuchać i obejrzeć na naszej stronie i na naszym radiowym Facebooku.

Zaproszenie Piotra Tolki do poniedziałkowej "Rozmowy pod Krawatem" przyjęła prezydent Świnoujścia Joanna Agatowska.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
