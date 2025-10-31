Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Leszek Herman
Świąteczne zmiany w organizacji ruchu w Kołobrzegu

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Patrzmy na znaki i zdejmijmy nogę z gazu - to zalecenia policji w związku ze zmianami w ruchu w okresie Wszystkich Świętych. Sprawdziliśmy, jak wyglądać będzie ruch wokół cmentarza w Kołobrzegu.
Zmiany obowiązują od piątku od godziny 7. Kierowcy mogą je odczuć już na ulicy 6. Dywizji Piechoty. Na wysokości skrzyżowania z Europejską wprowadzone zostało ograniczenie prędkości do 30 km/h, które obowiązywać będzie na wszystkich ulicach przy miejscowym cmentarzu.

Ulica Św. Wojciecha, biegnąca wzdłuż cmentarza, stanie się jednokierunkowa z wjazdem od strony ul. 6 Dywizji. Pamiętać o tym powinni kierowcy wyjeżdżający z parkingu przed cmentarzem oraz jadący od strony ulicy Makuszyńskiego.

Tymczasowa organizacja ruchu obowiązywać będzie do poniedziałku 3 listopada do godz. 7. Dojazdy na cmentarz warto rozważyć za pomocą autobusów komunikacji miejskiej. Przystanki pozostają bez zmian, natomiast miejski przewoźnik uruchomił dodatkowe połączenia w kierunku nekropolii. Dodatkowy postój taksówek wyznaczono przed cmentarzem, na ul. 6. Dywizji Piechoty.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Przemysława Polanina.

Dodaj komentarz

