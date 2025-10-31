Wizyta na cmentarzu wyzwaniem dla seniorów. Ratownicy radzą [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Trzeba mierzyć siły na zamiary - przypominają ratownicy medyczni przed dniem Wszystkich Świętych. Chodzi o odwiedzanie cmentarzy przez osoby starsze. Jak podkreślają, należy zaplanować spacer szczególnie na rozległym szczecińskim Cmentarzu Centralnym.

- By przejść z jednej kwatery do drugiej, trzeba pokonać często kilka kilometrów, a to wymaga dobrej kondycji - podkreśla Patryk Ruciński ze szczecińskiego WOPR-u. - Nie są w stanie dojść do konkretnego miejsca, do miejsca pochówku swoich najbliższych. Niestety objawiało się to w taki sposób, że te osoby nie były w stanie gdzieś dojść, bądź po prostu były duszności u takich osób, było po prostu przemęczenie organizmu.



Ratownicy przypominają też, aby ostrożnie zapalać znicze. W ubiegłych latach zdarzały się poparzenia. - Niektóre znicze mogą być już fabrycznie uszkodzone. Dodatkowo też, pamiętajmy, że jest różnica temperatur. Tak samo jakbyśmy do zimnego szkła wlali gorącą wodę, to wiadomo, że to po prostu pęknie. No i niestety tutaj bardzo często ta sytuacja miała miejsce - tłumaczy Ruciński.



Na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie pomocy udzielać będą ratownicy medyczni i WOPR-owcy. Dyżur rozpoczną o 16.



Można będzie ich spotkać w punktach przy Bramie Głównej, bramie nr 2 w okolicy Karola Miarki i bramie nr 9 od ulicy Mieszka I. Służby ratownicze będą też patrolować cmentarne aleje. Na terenie Cmentarza Centralnego do dyspozycji ratowników będą dwie karetki.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski