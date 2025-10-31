Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Tu ma bić senioralne serce miasta [ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Centrum Aktywności i Wolontariatu Seniorów powstanie w parterowym lokalu przy ulicy Wyszyńskiego 17 w miejscu starej apteki.
- Będą tam prowadzone warsztaty, treningi i zajęcia kulinarne - mówi rzecznik miasta ds. pomocy społecznej Maciej Homis. - Zajęcia będą tam prowadzone, kiedy już zakończymy wszystkie prace związane z adaptacją i remontem tego lokalu. Jesteśmy właśnie w trakcie wyboru wykonawcy, ogłoszony jest przetarg. Do 7 listopada czekamy na oferty.

Centrum Aktywności i Wolontariatu Seniorów to miejsce stworzone z myślą o osobach powyżej 60. roku życia, które chcą rozwijać swoje pasje. A pasji seniorom nie brakuje.

- Żeby żyć, to trzeba być między ludźmi. - Ćwiczenia są też codziennie. Manualne, różne rzeczy robimy. Do teatru chodzimy, do kina. Warto przychodzić, bo tu naprawdę dużo ciekawych rzeczy się robi, a w domu? W domu ludzie umierają - mówią seniorzy.

- Ja mam w domu tylko kota, ale kot ma swój język, a ja mam swój. Czasem się z nim dogaduje - dodaje kolejny senior.
- A tutaj łatwiej się dogadać? - dopytuje reporterka.
- No, raz się dogaduje, raz nie. Różnie to bywa.

Dopóki Centrum nie powstanie, seniorzy mogą korzystać z zajęć, które prowadzone są w Klubie Seniora CUS przy ul. Sławomira 9a. Zakończenie prac planowane jest w I kwartale 2026 roku.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
październik 2025
