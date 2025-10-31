Parking na Podbórzańskiej gotowy

Zamiast klepiska - parking z prawdziwego zdarzenia. Przy ulicy Podbórzańskiej w Szczecinie powstało 41 nowych miejsc postojowych dla samochodów.

Trzy z nich przystosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.



Wykonano również kanalizację deszczową, zamontowano dwa zbiorniki na wodę, zasadzono nowe drzewa, krzewy i trawniki.



Nowy parking powstał w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Zbudowała go firma Elbud za niecałe 700 tysięcy złotych.



Autorka edycji: Joanna Chajdas