Parking na Podbórzańskiej gotowy

Zamiast klepiska - parking z prawdziwego zdarzenia. Przy ulicy Podbórzańskiej w Szczecinie powstało 41 nowych miejsc postojowych dla samochodów.
Trzy z nich przystosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Wykonano również kanalizację deszczową, zamontowano dwa zbiorniki na wodę, zasadzono nowe drzewa, krzewy i trawniki.
Nowy parking powstał w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Zbudowała go firma Elbud za niecałe 700 tysięcy złotych.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
