Między "jedynym właściwym" ustawieniem zniczy a idealnym rozmieszczeniem kwiatów, zdarza nam się zapomnieć o istocie dnia Wszystkich Świętych - mówi edukatorka w temacie śmierci Agnes Tołoczmańska.

Prezeska Fundacji Funerarium przypomina, że o tym, jak bardzo ważne jest to dla nas święto, mogliśmy się przekonać w pandemii, gdy zamknięto cmentarze.





Uroczystość 1 listopada to idealny moment na wyhamowanie w codziennym biegu - dodaje.- Nasi przodkowie są bardzo istotną częścią naszego życia. Warto chociaż tego 1 listopada się tak zatrzymać, wziąć trzy oddechy i zastanowić się nad tym, skąd my się tu wzięliśmy, kto był przed nami - mówi prezeska Fundacji Funerarium.Agnes Tołoczmańska zachęca też, aby przy okazji uroczystości 1 i 2 listopada i odwiedzania grobów bliskich, próbować przełamać tabu dotyczące śmierci i rozpocząć z bliskimi rozmowę np. o formalnościach związanych z pogrzebem.