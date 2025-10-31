Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Jubileusz - konkurs  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Seniorzy malują dynie [ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Nie takie Halloween straszne, jak je malują. Udowodnili to seniorzy z Klubu Seniora w Szczecinie.
Jak przekonują, w stworzonych przez nich dyniach znajdziemy same cukierki, bez psikusów.

- Dzisiaj kroimy dynie. Każdego roku to robimy. Na różne okazje zawsze coś się tutaj robi.
- Bardzo jestem zadowolona. Pierwszy raz robię, bo należę do tego klubu półtora roku. Dużo się dzieje, nie tylko na Halloween. - Nie wiem, jak się za to zabrać. Panie pomagają i właśnie na to liczę - mówią klubowicze.

- Takie spotkania dają im to, że mogą się zintegrować z osobami będącymi w podobnym wieku, czasami z tymi samymi problemami chorobowymi, życiowymi - mówi Magdalena Mikołajewicz, specjalista do spraw animacji.

Klub Seniora CUS działa przy ul. Sławomira 9a w Szczecinie.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Nie takie Halloween straszne, jak je malują. Udowodnili to seniorzy z Klubu Seniora w Szczecinie. Jak przekonują, w stworzonych przez nich dyniach znajdziemy same cukierki, bez psikusów.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Najczęściej czytane

  1. Przymiarki do fotela prezydenta Szczecina
    (od 26 października oglądane 5463 razy)
  2. Kierowca z tragicznego wypadku zatrzymany
    (od 27 października oglądane 4107 razy)
  3. Długo oczekiwana przez mieszkańców Świnoujścia. Jest projekt
    (od 28 października oglądane 2994 razy)
  4. Śmiertelny wypadek na A6
    (od wczoraj oglądane 2831 razy)
  5. Budowa terminalu kontenerowego. Wtedy ruszy inwestycja
    (od 28 października oglądane 2317 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 16:29
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Czarny kot nie taki pechowy... Szczecińskie schronisko zachęca do adopcji [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dominikanin ojciec Tomasz Dostatni
Wilki grają z Zastalem, a Radio Szczecin z Wilkami [WIDEO, ZDJĘCIA]
Akcja "Stroisz". Przeciwdziałanie nielegalnej wycince w lasach i parkach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Anna Szotkowska
Dron antysmogowy ustali czym palisz w piecu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty