Seniorzy malują dynie [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Nie takie Halloween straszne, jak je malują. Udowodnili to seniorzy z Klubu Seniora w Szczecinie.

Jak przekonują, w stworzonych przez nich dyniach znajdziemy same cukierki, bez psikusów.



- Dzisiaj kroimy dynie. Każdego roku to robimy. Na różne okazje zawsze coś się tutaj robi.

- Bardzo jestem zadowolona. Pierwszy raz robię, bo należę do tego klubu półtora roku. Dużo się dzieje, nie tylko na Halloween. - Nie wiem, jak się za to zabrać. Panie pomagają i właśnie na to liczę - mówią klubowicze.



- Takie spotkania dają im to, że mogą się zintegrować z osobami będącymi w podobnym wieku, czasami z tymi samymi problemami chorobowymi, życiowymi - mówi Magdalena Mikołajewicz, specjalista do spraw animacji.



Klub Seniora CUS działa przy ul. Sławomira 9a w Szczecinie.



