Ma powstać strategia rozwoju Świnoujścia

Świnoujście. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiuwum]

Trzy firmy mają stworzyć strategię rozwoju Świnoujścia do 2050 roku. Samorząd chce stworzyć dokument, który określi obecny stan i zarysuje kierunek, w jakim gmina powinna ewoluować w ciągu najbliższych 25 lat.

Samorząd ma nadzieję, że dokument pomoże rozwinąć potencjał miasta. O zdanie zapytaliśmy wyspiarzy.



- Zdecydowanie gospodarka i przemysł morski, a przy okazji turystyka. Może to jest trudne, ale trzeba by to jakoś połączyć. Miasto żyjące tylko z turystyki nie ma sensu. Trudno zbudować kopalnie w Świnoujściu, więc zostaje nam tylko stocznia i gospodarka morska. - Myślę, że gospodarka to nie bardzo, bo tutaj żadne zakłady nie powstaną, ale turystyka jak najbardziej. - To jest temat rzeka. Tutaj wiele rzeczy powinno się zmienić. Miejsca parkingowe, jak najbardziej. Powinno być ich zdecydowanie więcej, mniej ulic jednokierunkowych. - Trzeba pogodzić i turystykę, i przemysł, i stocznie, i nasz świnoport. I to wszystko powinno razem współgrać.



Strategia rozwoju miasta ma powstać w ciągu 15 miesięcy.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski