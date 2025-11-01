Dziś uroczystość Wszystkich Świętych

1 listopada w Kościele Katolickim to uroczystość Wszystkich Świętych. Chociaż to radosny dzień, to w polskiej tradycji dużo w nim zadumy i smutku. Jak jednak przekonuje nauczenie Kościoła, niesłusznie.

Dziś patrzymy na świętych nie tylko jako na ludzi z obrazka czy pomnika, ale naszych starszych braci i siostry w wierze, którzy pokazują, że świętość jest możliwa także dziś - mówi ks. Jakub Rogowski z parafii św. Rodziny w Szczecinie.- Wtedy Kościół nie skupia się na śmierci, ale na życiu, a więc na tych, którzy żyją w niebie razem z Panem Bogiem - mówi Rogowski.Idąc na groby naszych bliskich zmarłych, w konkrecie praktykujemy wiarę w życie wieczne - mówi ojciec Paweł Biszewski, dominikanin.- Przy naszych bliskich zmarłych grobach zawsze jest krzyż Chrystusa. I on nie jest pieczęcią, która wszystko zamyka, kończy. Warto popatrzeć na ten krzyż, który jest znakiem zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. Idąc na cmentarze, też praktykujemy nasze patrzenie, że to są pola nadziei - mówi Biszewski.Na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie zostaną odprawione Msze Święte w Kaplicy Głównej przy ul. Ku Słońcu o godz. 9.00, 12.00 i 15.00. Po zakończeniu Mszy Świętej sprawowanej o godz. 12.00 z Kaplicy Głównej wyruszy wzorem lat ubiegłych procesja modlitewna za zmarłych.Na Cmentarzu Zachodnim przy ul. Bronowickiej, w kaplicy zostanie odprawiona Msza Święta o godz. 12.00. Po Mszy Świętej nastąpi procesja modlitewna między innymi do Pomnika Dziecka Utraconego, grobów osób bezdomnych.