Ważne zmiany w organizacji ruchu. Dziś nie jeździmy "na pamięć"

Zachodniopomorska policja apeluje, aby nie jeździć dziś "na pamięć" w okolicach nekropolii.

SZCZECIN

Niemal wszędzie dojazd do nich odbywa się na innych niż zwykle zasadach - informuje komisarz Jacek Kaczmarski z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

W okolicach większości cmentarzy powrót do stałej organizacji ruchu planowany jest około godziny 22.00.





ŚWINOUJŚCIE

Zamknięta ulica i zmienione przystanki autobusowe, czyli ważne zmiany komunikacyjne w Dniu Wszystkich Świętych w Świnoujściu. Kierowcy mogą liczyć na więcej miejsc parkingowych, ale miasto odradza podróżowanie samochodem.



Jak co roku 1-go listopada zamknięta jest ulica Karsiborska od skrzyżowania z Grunwaldzką do głównej bramy cmentarza. W okolicy dostępne są za to parkingi mówi Wojciech Basałygo z Urzędu Miasta w Świnoujściu.



- Do dyspozycji zmotoryzowanych mieszkańców będzie darmowy parking zlokalizowany na skrzyżowaniu ulicy Karsiborskiej z ul. Sztejera. Wiemy, że także prywatni przedsiębiorcy, którzy prowadzą supermarkety w okolicy cmentarza, będą chcieli udostępnić te parkingi właśnie zmotoryzowanym mieszkańcom - mówi Basałygo.



Tego dnia warto rozważyć to podróż miejską komunikacją.



- 1 listopada komunikacja autobusowa w Świnoujściu będzie darmowa. Autobusy będą kursować według rozkładu świątecznego - mówi Basałygo.



Najbliższe przystanki znajdują się na ul. Grunwaldzkiej i Steyera.



- Gdy będziemy pojazdem wybierać się w rynku cmentarza, trzeba zapoznać się ze zmianą organizacji ruchu. Warto spojrzeć na znaki drogowe, które mogą być umieszczone w miejscach, w których nie spodziewaliśmy się, że mogą być umieszczone. Należy także bezwzględnie reagować na polecenia policjantów, którzy będą kierowali ruchem, czy to na skrzyżowaniach, czy na przejściach dla pieszych - mówi Kaczmarski.