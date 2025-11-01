Podpowiadamy, gdzie szukać pomocy medycznej w święta [WYKAZ]

Choroba nie wybiera i może zaatakować nas także w święta. Gdy poczujemy się źle, pomocy możemy szukać na SOR-ach, w placówkach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej i w aptekach.

Szczegółowy wykaz placówek nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej można znaleźć na stronach internetowych oddziałów wojewódzkich NFZ oraz poniżej.





Gdzie szukać pomocy w święta:



- Barlinek, Szpital Barlinek Sp. z o.o., ul. Szpitalna 10, tel. 95-306-70-30, 693-094-560 (lekarz), 665-360-488 (pielęgniarka)

- Białogard,Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o., ul. Chopina 29, tel. 94-312-02-88, 512-644-091

- Chojna, Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o., ul. Dworcowa 1, tel. 571-677-229, 571-677-228

- Choszczno, SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie, ul. Niedziałkowskiego 4A, tel. 95-765-87-26, 539-321-281 (lekarz), 539-362-478 (pielęgniarka),

- Darłowo, punkt medyczny, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 32, tel. 94-314-47-33, 505-725-624, 609-572-999 (w ramach umowy ze szpitalem w Sławnie),

- Drawsko Pomorskie, Szpital im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim, ul. B. Chrobrego 4, tel. 94-363-03-43, 515-732-997, 500-390-517,

- Dębno, Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o., ul. Kościuszki 58 (budynek A, I piętro), tel. 95-760-20-63 wew. 207; 239,

- Goleniów, Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Sp. z o.o., ul. Nowogardzka 2, tel. 91 466 43 01 (centrala), 91 466 43 64,

- Gryfice, SP Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Niechorska 27, tel. 91-384-47-14, 91-384-20-61 wew. 423;

- Gryfino, Szpital Powiatowy w Gryfinie, ul. Niepodległości 39, tel. 519 389 119,

- Kamień Pomorski, Szpital w Kamieniu Pomorskim Sp. z o.o., ul. Szpitalna 10, tel. 91-326-26-90, 91-326-26-91, 91-326-26-92,

- Kołobrzeg, Regionalny Szpital w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 31-33, tel. 94-353-03-56, 94-353-02-72,

- Koszalin, Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 7, pełen zakres nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, dla dorosłych i dzieci, zgłaszanie domowych wizyt pielęgniarskich:

Dzieci: tel. 94 34 88 536, 94 34 88 537;

Dorośli: tel. 94 34 88 982 (rejestracja), 94 34 88 184 (lekarz), 690 408 766 (kom. lekarz), 94 34 88 359 (pielęgniarki).

- Łobez, Fresenius Nephrocare Polska Sp. z o.o., Sikorskiego 6, tel. 91 391 16 92.

- Myślibórz, punkt medyczny, ul. Armii Polskiej 14, tel. 724-950-112 (lekarz); 724-970-112 (pielęgniarka) (w ramach umowy ze szpitalem w Barlinku)

- Nowogard, SP Szpital Rejonowy, ul. Wojska Polskiego 7, tel. 91-397-84-30, 91-573-05-29, 609-361-999, 665-283-938,

- Police, Mediklinika Sp. z o.o., ul. J. Piłsudskiego 6 lokal nr 7, tel. 500-204-590 (stała obsada pediatryczna)

- Połczyn-Zdrój, Przyjazny Szpital Połczyn-Zdrój Sp. z o.o., ul. Szpitalna 5, tel. 94-366-18-29,

- Pyrzyce, Szpital Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, tel. 91-570-25-73 wew. 242 (gabinet), 519-144-998 (lekarz), 519-144-997 (pielęgniarka),

- Sławno, Szpital Powiatowy w Sławnie, ul. I Pułku Ułanów 9, tel. 59-810-63-50, 512-617-031, 505-725-836,

- Stargard, SP Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 27, tel. 91-578-92-96,

- Szczecin, SPS ZOZ Szpital „ZDROJE”, ul. Mączna 4, pawilon 20 (budynek z lądowiskiem na dachu), tel. 91-880-63-89,

- Szczecin, SP Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Arkońska 4, tel. 91 813 93 79, 91-813-93-74, 91-813-93-75

- Szczecin, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki Szczecin, ul. Bolesława Śmiałego 33, tel. 91-434-91-00,

- Szczecin, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 PUM, ul. Unii Lubelskiej 1, tel. 91 81 50 100, 91 81 50 101.

- Szczecinek, Szpital w Szczecinku Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 7 (parter), tel. 94-37-26-891

- Świdwin, punkt medyczny, ul. Drawska 38, tel. 94 348 49 44, 511 508 594 (w ramach umowy ze szpitalem w Połczynie-Zdroju)

- Świnoujście, Szpital Miejski im. Jana Garduły Sp. z o.o., ul. Mieszka I 7, tel. 91 32 67 411 (lekarz), 91 32 67 403 (pielęgniarka),

- Wałcz, 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44, tel. 26-147-24-18, 26-147-28-18, 669-004-090, 669-006-105,



Na SOR zgłaszajmy się tylko w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia lub życia - apeluje dr Magda Wiśniewska ze szpitala na szczecińskich Pomorzanach.- Czyli z podejrzeniem udaru, zawału, silne dolegliwości bólowe brzucha, utraty przytomności, urazy czy zranienia z masywnym krwawieniem. W każdej innej sytuacji zgłaszajmy się do nocnej świątecznej pomocy lekarskiej. Dyżurne przychodnie w każdym mieście są czynne i na nas czekają - mówi Wiśniewska.Informacje o dyżurnych aptekach można znaleźć w wyszukiwarce internetowej - informuje Michał Kasiak z Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.- W naszym mieście są przede wszystkim apteki całodobowe, przynajmniej dwie w centrum miasta. Jeśli chodzi o inne miejscowości w województwie, w każdym powiecie są wyznaczone też apteki do dyżurów. I takie informacje można znaleźć na stronach internetowych starostw powiatowych - mówi Kasiak.