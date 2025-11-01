Piękna polska jesień. Na Cmentarzu Centralnym coraz więcej odwiedzających [WIDEO, ZDJĘCIA]

"To idealny czas na refleksje.. w ciszy" - pierwsi szczecinianie ruszyli z samego rana na groby najbliższych.

Przy bramach Cmentarza Centralnego pojawiają się pierwsze kolejki po znicze i kwiaty, a alejki szczecińskiej nekropolii powoli wypełniają się spacerowiczami.





- Zaczynamy z samego rana. Dzisiaj mamy pogodę piękną, słoneczko świeci. - Nasz polski zwyczaj. - Dwa razy będę dzisiaj na cmentarzu. - Mamy dużą rodzinę, jesteśmy rdzennymi szczecinianami, mamy grobów tutaj co najmniej z 15. - Jeszcze na razie nie jest dużo ludzi. - Tak średnio, ale to jest dosyć wcześnie. - Jest właśnie fajnie. A po południu będzie więcej ludzi. Dużo młodzieży. - Chyba jest też taki czas na refleksję, bez tłumów, bez gwaru - mówią odwiedzający szczecińską nekropolię.





Edycja tekstu: Michał Król

Bramy Cmentarza Centralnego w Szczecinie otwarte będą do godziny 2 w nocy.