Piękna polska jesień. Na Cmentarzu Centralnym coraz więcej odwiedzających [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
"To idealny czas na refleksje.. w ciszy" - pierwsi szczecinianie ruszyli z samego rana na groby najbliższych.
Ważne zmiany w organizacji ruchu [SZCZECIN, ŚWINOUJŚCIE, KOŁOBRZEG]

Dodatkowe autobusy i tramwaje dowiozą mieszkańców na cmentarze
Przy bramach Cmentarza Centralnego pojawiają się pierwsze kolejki po znicze i kwiaty, a alejki szczecińskiej nekropolii powoli wypełniają się spacerowiczami.

- Zaczynamy z samego rana. Dzisiaj mamy pogodę piękną, słoneczko świeci. - Nasz polski zwyczaj. - Dwa razy będę dzisiaj na cmentarzu. - Mamy dużą rodzinę, jesteśmy rdzennymi szczecinianami, mamy grobów tutaj co najmniej z 15. - Jeszcze na razie nie jest dużo ludzi. - Tak średnio, ale to jest dosyć wcześnie. - Jest właśnie fajnie. A po południu będzie więcej ludzi. Dużo młodzieży. - Chyba jest też taki czas na refleksję, bez tłumów, bez gwaru - mówią odwiedzający szczecińską nekropolię.

Bramy Cmentarza Centralnego w Szczecinie otwarte będą do godziny 2 w nocy.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Krzysztofa Cichockiego.
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

