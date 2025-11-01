Fundacje i hospicja prowadzą kwesty na Cmentarzu Centralnym [WIDEO, ZDJĘCIA]

Stukot puszek to znak, że kwestujący ruszyli w szczytnym celu. Wolontariusze przemierzają alejki szczecińskiego Cmentarza Centralnego, a zainteresowani pomocą mieszkańcy wrzucają datki.

Zebrane środki wesprą m.in. lokalne hospicja i charytatywne fundacje.- Dopiero co dałam. Trzeba pomóc. Nam też będą kiedyś pomagać inni. - My liczymy na ponad tysiąc złotych. - Żeby pomóc osobom, które są w ciężkim stanie. - Staramy się kultywować przede wszystkim pamięć o polskich bohaterach. - Pomagamy opiekunom osób chorych, tych, które często całe życie swoje poświęcają na opiekę nad bliskimi, nad chorymi. - Zbieramy pieniążki od darczyńców na upamiętnienia poprzez tablicę, między innymi paczki dla weteranów. - Mieszkańcy bardzo chętnie wspomagają taką inicjatywę. Bez tych datków nie jesteśmy w stanie cokolwiek zrobić - mówią wolontariusze i darczyńcy.Większość kwestujących można spotkać przy głównej bramie Cmentarza Centralnego w Szczecinie.