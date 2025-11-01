Elementy odblaskowe zwiększają bezpieczeństwo pieszych

Przedstawiciele Urzędu Miasta, Policji oraz Straży Miejskiej będą rozdawać seniorom odblaski poprawiające bezpieczeństwo seniorów na ulicach. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Odblask to podstawa bezpieczeństwa - przypomina policja, która będzie nimi obdarowywać odwiedzających szczecińskie cmentarze.

Elementy odblaskowe sprawiają, że pieszy jest widoczny dla kierowców nawet z odległości 150 metrów. Młodszy aspirant Piotr Jaworski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przypomina, że powinny być stałym elementem jesiennej garderoby.





- Jako zmotoryzowani użytkownicy dróg wiemy doskonale, że jeżeli osoba ma założony odblask na kończynie dolnej, górnej, bądź ma po prostu odzież odblaskową, to jest widoczna z o wiele dalszej odległości - mówi Jaworski.





Policjanci będą rozdawać bezpłatne odblaski dla odwiedzających groby swoich bliskich.





- Mamy kilkaset takich odblasków i będziemy je rozdawali m.in. w okolicach cmentarzy. Pamiętajmy o tym, zabezpieczmy się tak, aby bezpiecznie wrócić do domu z tego gorącego okresu, jakim jest Wszystkich Świętych - mówi młodszy aspirant Piotr Jaworski.





Edycja tekstu: Michał Król

Odblaski są elementem obowiązkowym na obszarach niezabudowanych. Za ich brak grozi mandat do 500 złotych.