Sedinum | Leszek Herman
Kupuje je każdy, ale czy wiemy, jak uprawia się chryzantemy? [ZDJĘCIA]

Przemysław Polanin

Uprawa chryzantem. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Uprawa chryzantem. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Tomasz Jesiak z żoną. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Tomasz Jesiak z żoną. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Uprawa chryzantem. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Uprawa chryzantem. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
To najpopularniejsze kwiaty, jakie wybierają Polacy na ozdobienie grobów swoich bliskich. Chryzantemy, bo o nich mowa – są symbolem pamięci. Ile pracy trzeba włożyć, by kwiat mógł trafić na jeden z cmentarzy?
Aby zobaczyć, jak wygląda uprawa chryzantem, odwiedziliśmy rodzinne gospodarstwo w podkołobrzeskim Niekaninie. To tu od 30 lat kwiatami zajmuje się Tomasz Jesiak. Jak mówi, aby kwiaty były gotowe na listopad, on wraz z żoną pracę nam nimi zaczyna już wiosną, od kilkucentymetrowych sadzonek.

- Pod koniec kwietnia kupujemy sadzonkę i sadzimy je w doniczki, ustawiamy je na polu, dbamy przez pięć miesięcy. Zabiegi pielęgnacyjne, ochronne, skracanie. W lipcu jest ostatnie cięcie. Na początku października wnosimy je do tunelu - mówi Jesiak.

Kolory chryzantem od bieli przez odcienie żółtego, pomarańczowego i fiolety, a także miks, który uzyskiwany jest, gdy sadzimy wspólnie różne sadzonki. Chryzantema jest kwiatem wielosezonowym. Gdy uznamy, że czas posprzątać grób, nie trzeba wcale wyrzucać kwiatów. Możemy je wsadzić do ziemi, zabezpieczyć przed mrozem, a w przyszłym roku cieszyć się ich kwitnięciem we własnym ogrodzie. Przemysław Polanin, Radio Szczecin.

Kolory chryzantem? Od bieli, przez odcienie żółtego, pomarańczowego i fiolety, a także miks, który uzyskiwany jest, gdy sadzimy wspólnie różne sadzonki.

Chryzantema jest kwiatem wielosezonowym. Gdy uznamy, że czas posprzątać grób, nie trzeba wyrzucać kwiatów. Możemy je wsadzić do ziemi, zabezpieczyć przed mrozem, a w przyszłym roku cieszyć się ich kwitnięciem we własnym ogrodzie.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Przemysława Polanina.

