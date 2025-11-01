Klerycy na cmentarzu zbierają wypominki za zmarłych

Klerycy Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego przyjmują na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie wypominki. Listopad to w Kościele czas modlitwy za zmarłych.

Edycja tekstu: Michał Król

W Kościele Katolickim w listopadzie codziennie odbywają się tzw. wypominki. Klerycy przyjmują kartki z imionami naszych zmarłych w sześciu miejscach cmentarza przy wejściach - mówi ks. Daniel Majchrzak, prefekt w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym.- Jesteśmy widoczni, stół z białym obrusem, tablica seminaryjna, siedzą młodzi ludzie, którzy zbierają na wypominki - mówi Majchrzak.Modlitwy za zmarłych odbywają przez cały miesiąc listopad w kościele seminaryjnym.- W naszej wspólnocie omadlamy tych zmarłych, a w każdą niedzielę listopada na godzinę 17.15 wszystkich zapraszamy do wspólnej modlitwy wypominkowej, do naszego kościoła seminaryjnego przy ul. Pawła VI 2 - mówi prefekt w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym.Klerycy zbierają Wypominki w sobotę od 9 do 16.30 i w niedzielę od 10 do 15.