Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Jubileusz - konkurs  
Zobacz

Klerycy na cmentarzu zbierają wypominki za zmarłych

Region Piotr Kołodziejski

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Klerycy Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego przyjmują na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie wypominki. Listopad to w Kościele czas modlitwy za zmarłych.
Dziś uroczystość Wszystkich Świętych

Dziś uroczystość Wszystkich Świętych

W Kościele Katolickim w listopadzie codziennie odbywają się tzw. wypominki. Klerycy przyjmują kartki z imionami naszych zmarłych w sześciu miejscach cmentarza przy wejściach - mówi ks. Daniel Majchrzak, prefekt w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym.

- Jesteśmy widoczni, stół z białym obrusem, tablica seminaryjna, siedzą młodzi ludzie, którzy zbierają na wypominki - mówi Majchrzak.

Modlitwy za zmarłych odbywają przez cały miesiąc listopad w kościele seminaryjnym.

- W naszej wspólnocie omadlamy tych zmarłych, a w każdą niedzielę listopada na godzinę 17.15 wszystkich zapraszamy do wspólnej modlitwy wypominkowej, do naszego kościoła seminaryjnego przy ul. Pawła VI 2 - mówi prefekt w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym.

Klerycy zbierają Wypominki w sobotę od 9 do 16.30 i w niedzielę od 10 do 15.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Piotra Kołodziejskiego.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Przymiarki do fotela prezydenta Szczecina
    (od 26 października oglądane 5538 razy)
  2. Kierowca z tragicznego wypadku zatrzymany
    (od 27 października oglądane 4266 razy)
  3. Długo oczekiwana przez mieszkańców Świnoujścia. Jest projekt
    (od 28 października oglądane 3263 razy)
  4. Śmiertelny wypadek na A6
    (od przedwczoraj oglądane 3040 razy)
  5. Budowa terminalu kontenerowego. Wtedy ruszy inwestycja
    (od 28 października oglądane 2473 razy)

Archiwum informacji

listopad 2025
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02poniedziałek03wtorek04środa05czwartek06piątek07sobota08niedziela09poniedziałek10wtorek11środa12czwartek13piątek14sobota15niedziela16poniedziałek17wtorek18środa19czwartek20piątek21sobota22niedziela23poniedziałek24wtorek25środa26czwartek27piątek28sobota29niedziela30

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 16:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Fundacje i hospicja prowadzą kwesty na Cmentarzu Centralnym [WIDEO, ZDJĘCIA]
"To dzień zadumy i wspomnień". Stargardzianie odwiedzają groby [WIDEO, ZDJĘCIA]
Piękna polska jesień. Na Cmentarzu Centralnym coraz więcej odwiedzających [WIDEO, ZDJĘCIA]
Halloween w motoryzacyjnym stylu [WIDEO, ZDJĘCIA]
Czarny kot nie taki pechowy... Szczecińskie schronisko zachęca do adopcji [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dominikanin ojciec Tomasz Dostatni

Najnowsze podcasty