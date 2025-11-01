Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
17-latek na gigancie napadł i okradł młodszego chłopca

Region Elżbieta Bielecka

fot. https://szczecin.policja.gov.pl/
fot. https://szczecin.policja.gov.pl/
17-latek napadł i okradł młodszego chłopca w autobusie. Wcześniej uciekł z ośrodka wychowawczego.
W jednym ze szczecińskich autobusów 17-latek podszedł do 13-letniego chłopca i zaczął mu grozić. Zabrał mu markową bluzę wartą 500 zł.

Policjanci znaleźli chłopaka w zapisach miejskiego monitoringu, ustalili też, kim jest - okazało się, że to uciekinier z ośrodka wychowawczego.

Nastolatek został zatrzymany, funkcjonariusze odzyskali też bluzę - miała ją jego dziewczyna.

Napastnik usłyszał zarzut rozboju i trafił z powrotem do ośrodka.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

